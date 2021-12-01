На Майдане прошла акция протеста за отставку Зеленского и Ермака: полиция перекрыла Крещатик (ФОТО)

Многие украинцы пришли на Майдан Незалежности столицы, чтобы принять участие в протестной акции, которую анонсировали несколько политических и общественных организаций. Об этом сообщают корреспонденты издания "Комментарии".

На митинге потребовали отставки Зеленского и Ермака ( фото: Комментарии)

После семи часов вечера протестующие вместе спели гимн нашей страны и слушали выступления активистов, выступавших с импровизированной сцены. Участники мероприятия держали государственную символику и символику таких политических сил, как "Демократический топор", "Национальный корпус" и другие.

Участники акции протеста требуют проведения преждевременных выборов в украинский парламент, чтобы была возможность для формирования новой коалиции и требуют отставки президента и Андрея Ермака с должности руководителя ОП. В 16:30 полицейские перекрыли Крещатик и улицы, прилегающие к нему для проезда авто.

Дорожное движение перекрыто по улице Крещатик, в районе от Европейской площади до улицы Богдана Хмельницкого.

Автомобильное движение закрыто от улицы Михайловской, это выезд на Крещатик, со стороны улицы Грушевского, со стороны улиц Городецкого, Прорезной, также на авто нельзя двигаться по улице Богдана Хмельницкого, чтобы выехать на Крещатик. Поперек проезжей части установлены металлические заграждения.

Правоохранители только позволяют выезжать автомобилям с Крещатика, которые там парковались еще с начала рабочего дня.

Напомним, что "Комментарии" информировали о а кцию протеста под пресмарафоном президента .В Киеве, 26 ноября, у здания Creative State of Arsenal на метро "Арсенальная", где проходит пресмарафон Президента Украины Владимира Зеленского, неприглашенные на запад журналисты вышли на акцию протеста.

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