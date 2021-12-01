logo

BTC/USD

57085.75

ETH/USD

4597.88

LTC/USD

208.77

USD/UAH

27.55

EUR/UAH

31.10

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внутренняя политика На Майдане прошла акция протеста за отставку Зеленского и Ермака: полиция перекрыла Крещатик (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

На Майдане прошла акция протеста за отставку Зеленского и Ермака: полиция перекрыла Крещатик (ФОТО)

На сегодняшний вечер ряд политических и общественных организаций подали заявки на массовые мероприятия на Майдане Незалежности

сегодня, 21:10
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Многие украинцы пришли на Майдан Незалежности столицы, чтобы принять участие в протестной акции, которую анонсировали несколько политических и общественных организаций. Об этом сообщают корреспонденты издания "Комментарии".

На Майдане прошла акция протеста за отставку Зеленского и Ермака: полиция перекрыла Крещатик (ФОТО)

На митинге потребовали отставки Зеленского и Ермака ( фото: Комментарии)

После семи часов вечера протестующие вместе спели гимн нашей страны и слушали выступления активистов, выступавших с импровизированной сцены. Участники мероприятия держали государственную символику и символику таких политических сил, как "Демократический топор", "Национальный корпус" и другие.

Участники  акции  протеста требуют проведения преждевременных выборов в украинский парламент, чтобы была возможность для формирования новой коалиции и требуют отставки президента и Андрея Ермака с должности руководителя ОП. В 16:30 полицейские перекрыли Крещатик и улицы, прилегающие к нему для проезда авто.

Дорожное движение перекрыто по улице Крещатик, в районе от Европейской площади до улицы Богдана Хмельницкого.

Автомобильное движение закрыто от улицы Михайловской, это выезд на Крещатик, со стороны улицы Грушевского, со стороны улиц Городецкого, Прорезной, также на авто нельзя двигаться по улице Богдана Хмельницкого, чтобы выехать на Крещатик. Поперек проезжей части установлены металлические заграждения.

Правоохранители только позволяют выезжать автомобилям с Крещатика, которые там парковались еще с начала рабочего дня.

На Майдане прошла акция протеста за отставку Зеленского и Ермака: полиция перекрыла Крещатик (ФОТО) - фото 2
На Майдане прошла акция протеста за отставку Зеленского и Ермака: полиция перекрыла Крещатик (ФОТО) - фото 3

Напомним, что "Комментарии" информировали о а кцию протеста под пресмарафоном президента Киеве, 26 ноября, у здания Creative State of Arsenal на метро "Арсенальная", где проходит пресмарафон Президента Украины Владимира Зеленского, неприглашенные на запад журналисты вышли на акцию протеста.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!