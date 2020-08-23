"Мы с вами до конца": сотрудники ОМОН приветствовали Лукашенко у его резиденции

Сегодня во время стихийного митинга протеста в Минске, демонстранты выстроили кордоны возле Дворца Независимости - официальной резиденции Александра Лукашенко. Здесь президента Республики защищали усиленные спецотряды силовиков. Как сообщает Телеграм-канал "Пул первого", сам глава государства прибыл ко Дворцу на вертолете и держал в руках автомат.

Когда Лукашенко спустился на посадочной площадке, силовики приветствовали его аплодисментами.

Александр Лукашенко на собрании бастующих

"Мы с вами до конца", - кричали работники правоохранительных органов президента.

В свою очередь, Лукашенко поблагодарил бойцов за их отважный труд и защиту государства от переворота в период стихийного восстания.

"Спасибо, парни, вы красавцы! А с ними мы разберемся", - обозначил глава Республики.





Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что сторонники Александра Лукашенко стали использовать песню "Саня останется с нами" как гимн поддержки президента, который правит страной 26 лет. В центре сюжета этой незамысловатой композиции - некий Саня, которого родственники и друзья уговаривают остаться с ними, и он в итоге соглашается. Еще 10 лет назад песню ассоциировали с Лукашенко, но исполнители отрицали политический подтекст.

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