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Главная Новости Политика внутренняя политика "Мы с вами до конца": сотрудники ОМОН приветствовали Лукашенко у его резиденции
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"Мы с вами до конца": сотрудники ОМОН приветствовали Лукашенко у его резиденции

Митинги протеста в Минске добрались и до территории Дворца Независимости, где проживает и работает Александр Лукашенко

сегодня, 22:47
Автор:

Екатерина Белоброва

Сегодня во время стихийного митинга протеста в Минске, демонстранты выстроили кордоны возле Дворца Независимости - официальной резиденции Александра Лукашенко. Здесь президента Республики защищали усиленные спецотряды силовиков. Как сообщает Телеграм-канал "Пул первого", сам глава государства прибыл ко Дворцу на вертолете и держал в руках автомат. 

Когда Лукашенко спустился на посадочной площадке, силовики приветствовали его аплодисментами.

"Мы с вами до конца": сотрудники ОМОН приветствовали Лукашенко у его резиденции

Александр Лукашенко на собрании бастующих

"Мы с вами до конца", - кричали работники правоохранительных органов президента.

В свою очередь, Лукашенко поблагодарил бойцов за их отважный труд и защиту государства от переворота в период стихийного восстания.

"Спасибо, парни, вы красавцы! А с ними мы разберемся", - обозначил глава Республики. 


Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что сторонники Александра Лукашенко стали использовать песню "Саня останется с нами" как гимн поддержки президента, который правит страной 26 лет. В центре сюжета этой незамысловатой композиции - некий Саня, которого родственники и друзья уговаривают остаться с ними, и он в итоге соглашается. Еще 10 лет назад песню ассоциировали с Лукашенко, но исполнители отрицали политический подтекст.


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