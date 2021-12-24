«Мы с Шаповалова спросим», – оборонный комитет обещает разблокировать закупки еды для ВСУ

Министерство обороны Украины задерживает объявление тендерных процедур по избранию поставщиков пищи для армии. В текущем году ВСУ кормил монополист "Военсервис-волонтер". Он до сих пор продолжает это делать, хотя МО обязано было объявить новые закупки еще неделю назад. Народные депутаты из оборонного комитета уже подозревают саботаж и обещают сегодня на заседании разобраться в ситуации, отметил нардеп Юрий Здебский.

Юрий Здебский. Фото - facebook

Еще 15 декабря комитет ВР по вопросам обороны согласовал все планы закупок, чтобы Минобороны объявило тендеры на следующий год. Речь идет о различных товарах и услугах, и об организации питания, в т.ч.

Однако эти закупки до сих пор не объявлены. МО выдало пресс-релиз со словами заместителя министра обороны Вячеслава Шаповалова о том, что министерство якобы пересматривает уже согласованные нардепами показатели годового и трехлетнего планов закупок.

"Этот вопрос у нас на контроле. У нас в пятницу комитет – мы между собой этот вопрос обсудим", – сказал Здебский.

Здебский считает, что все это выглядит так, будто Минобороны хочет сохранить монополию "Военсервис-Волонтера" путем продления с компанией старых контрактов. И с этой целью не объявляет новые процедуры в Prozorro.

"Выглядит именно так, и нас это беспокоит, и мы это понимаем. Мы вопросы задаем. Думаю, что если они пролонгируют, то вопрос – мы товарищу Шаповалову зададим обязательно, при первой же возможности. Мы его предупреждали! 15 декабря мы собрались и сделали все, чтобы они своевременно объявили торги, чтобы не было монополии. Это наш болезненный вопрос, мы это понимаем и на контроле держим. Но почему они это сделали (не объявили закупки, – ред.) – пусть отвечают!", — подчеркнул Здебский.

Здебский не исключил, что представители Минобороны могут намеренно саботировать старт новых тендеров.

"Как человека, руководившего подразделением и понимающего, что такое управлять людьми, где мимо проходят большие деньги, я догадываюсь почему это так. Там может быть просто саботаж", – добавил он.

Тем временем в сети снова показали завтрак украинских срочников. Кормят армейцев сейчас гречкой на воде с костью и хрящом вместо мяса.





Как известно, заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов с 15 декабря до сих пор не смог объяснить, почему блокирует начало продовольственных торгов, как и то, почему МО уже продлило несколько контрактов с "Военсервис-волонтером" до марта 2022 года.

Напомним, что все нынешние тендерные победы "Волонтера" расследует ДБР. Экс-замминистра обороны Игоря Халимона подозревают в коррупционных схемах на этих закупках еды. Ему вручено сообщение о подозрении.

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