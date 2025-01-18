Мураев, подозреваемый в госизмене, снова заявил о себе: где объявился

Скандальный украинский политик Евгений Мураев, которого подозревают в государственной измене, сообщил, что живет и трудится в Китае. Как передает портал "Комментарии", об этом политик сообщил пророссийскому "политологу" и пропагандисту, подозреваемому в государственной измене Александру Лазареву.

Евгений Мураев. Фото из открытых источников

Из интервью стало известно, что Мураев с семьей живет в Пекине.

Разговор Мураев начал с того, что президент Владимир Зеленский "ни при каких обстоятельствах не собирается заканчивать войну".

Пропавших из своего окружения политик собирается "искать после падения режима Зеленского".

Мураев не рассказал, как покинул Украину, чтобы "не навредить людям, которые ему помогли". Также он помог выехать из Украины Лазареву.

Также бывший депутат Верховной Рады несколько раз вспоминал Россию, с которой "у нас многовековая история в рамках единого государства". Войну Мураев назвал "плохими отношения между странами", а украинцев и россиян "не чужим народом". Также некоторое время было уделено "несоблюдению Украиной Минских договоренностей".

Очевидно, Мураев живет в Китае с 2022 года, поскольку собеседники обсуждали "изучение китайского языка за три года".

Стоит напомнить, осенью 2022 года сотрудники СБУ провели серию обысков по местам жительства и в офисах Мураева в Киеве.

Британский МИД заявлял, что Кремль рассматривал Мураева как кандидата для марионеточного правительства в случае оккупации Россией Украины. Сам Мураев называл это "ерундой".

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