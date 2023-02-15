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Можно ли критиковать власть во время войны. Мнения украинцев

Большинство граждан Украины считают, что критика власти полезна, однако не в двух сферах.

сегодня, 16:21
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Автор:

Slava Kot

Большинство украинцев считают, что критика власти полезна во время военного положения в большинстве сферах, однако не в международной политике и военных действиях. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на данные социологического исследования, проведенного компанией Active Group посредством онлайн панели SunFlower Sociology.

Можно ли критиковать власть во время войны. Мнения украинцев

Должны ли украинцы критиковать власть. Фото из открытых источников

Согласно исследованиям компании Active Group, которые проводились в период 26-27 января 2023 года, вариант о том, что критиковать власть недопустимо во время военного положения избрали большинство опрошенных в двух сферах. 50% считает, что решения властей, касающихся военных действий, нельзя критиковать. Противоположного мнения придерживаются 16,4%.


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20,5% украинцев считают недопустимой критику власти в международной политике, а 13,9% согласны, что это будет полезно.

Однако в других сферах украинцы вообще склонны выбирать вариант, что критика решений власти будет полезна во время военного положения.

  • Антикоррупционная деятельность – 35,5% поддерживают, что критика будет полезна
  • Государственные расходы – 22,7%
  • Кадровые решения – 27,5%
  • Экономика – 23%
  • Социальная политика – 21,1%

Посмотреть результаты исследования можно ли критиковать власть во время войны, по мнению украинцев, можно пересмотреть ниже:

Можно ли критиковать власть во время войны. Мнения украинцев - фото 2

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что думают украинцы о повторном наступлении России. Почти 40% украинцев считают, что повторное нападение российской армии произойдет, противоположного мнения придерживается 22,3% опрошенных.

Также "Комментарии" публиковали результаты исследования о том, ожидают ли украинцы контрнаступления Вооруженных сил Украины в ближайшие недели.



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Источник: https://activegroup.com.ua/2023/02/15/dumka-ukrainciv-chi-mozhna-kritikuvati-vladu-pid-chas-vijni/
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