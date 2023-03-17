Минобороны Украины создает подразделение – стало известно, чем оно будет заниматься

Рубрики
МЕНЮ
Моесеенко Валентина
В Министерстве обороны Украины при Департаменте юридического обеспечения будет создано подразделение по международному праву, которое будет способствовать соответствующим подразделениям Генеральной прокуратуры Украины, Министерства юстиции Украины и международных институций выявлять и расследовать военные преступления России в Украине, пишут "Комментарии".
В Минобороны создают новое подразделение
Среди задач подразделения:
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
- имплементация, исполнение и изучение норм международного публичного права, а также осуществление правового обеспечения мер международного сотрудничества;
- взаимодействие с правоохранительными органами и международными институтами по выявлению и расследованию военных преступлений и других нарушений международного гуманитарного права Российской Федерацией;
- правовое обеспечение работы, связанной с заключением межведомственных интернациональных договоров;
- адаптация национального законодательства в сфере обороны к законодательству Европейского Союза;
- участие в исполнении международно-правовых обязательств, в частности, вытекающих из членства Украины в международных организациях.
Отдел также будет заботиться о внедрении норм международного публичного права в нормативно-правовые акты Украины в сфере обороны по получению и использованию материально-технической помощи, реализации санкционной политики, возмещению ущерба, причиненного вследствие непровоцированной военной агрессии российской федерации против Украины.
Кроме того, в системе Минобороны через соответствующее подразделение будет внедряться стандарт НАТО STANAG 2449 ATRAINP-2 Training in the Law of Armed Conflict.
Сообщал портал "Комментарии" и о нескольких вариантах освобождения Крыма в ВСУ, но все стратегии обосновываются на ослаблении врага и укреплении украинских защитников западным оружием.
Читайте также на портале "Комментарии" — "самый смертоносный пилот F-16" готов защищать небо Украины (ВИДЕО).
Обсуждения
Новости
0000
сегодня, 19:06
Xочeшь бecплатнoго сeкcа с кpасивой и pазвратной незнакoмкoй?! Тыcячи девoк ждут тeбя, без региcтрации и бoтов, без шлюx и pазводил, все анoнимнo и бeсплатнo. Пpосто попpобуй ----- https://e.vg/keks