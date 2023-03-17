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Минобороны Украины создает подразделение – стало известно, чем оно будет заниматься

Образовавшаяся структура будет работать при Департаменте юридического обеспечения

сегодня, 18:20
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Автор:

Моесеенко Валентина

В Министерстве обороны Украины при Департаменте юридического обеспечения будет создано подразделение по международному праву, которое будет способствовать соответствующим подразделениям Генеральной прокуратуры Украины, Министерства юстиции Украины и международных институций выявлять и расследовать военные преступления России в Украине, пишут "Комментарии".

Минобороны Украины создает подразделение – стало известно, чем оно будет заниматься

В Минобороны создают новое подразделение

Среди задач подразделения:


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-        имплементация, исполнение и изучение норм международного публичного права, а также осуществление правового обеспечения мер международного сотрудничества;

-        взаимодействие с правоохранительными органами и международными институтами по выявлению и расследованию военных преступлений и других нарушений международного гуманитарного права Российской Федерацией;

-        правовое обеспечение работы, связанной с заключением межведомственных интернациональных договоров;

-        адаптация национального законодательства в сфере обороны к законодательству Европейского Союза;

-        участие в исполнении международно-правовых обязательств, в частности, вытекающих из членства Украины в международных организациях.

Отдел также будет заботиться о внедрении норм международного публичного права в нормативно-правовые акты Украины в сфере обороны по получению и использованию материально-технической помощи, реализации санкционной политики, возмещению ущерба, причиненного вследствие непровоцированной военной агрессии российской федерации против Украины.

Кроме того, в системе Минобороны через соответствующее подразделение будет внедряться стандарт НАТО STANAG 2449 ATRAINP-2 Training in the Law of Armed Conflict.

Сообщал портал "Комментарии" и о нескольких вариантах освобождения Крыма в ВСУ, но все стратегии обосновываются на ослаблении врага и укреплении украинских защитников западным оружием.

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