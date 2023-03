Минобороны Украины создает подразделение – стало известно, чем оно будет заниматься

В Министерстве обороны Украины при Департаменте юридического обеспечения будет создано подразделение по международному праву, которое будет способствовать соответствующим подразделениям Генеральной прокуратуры Украины, Министерства юстиции Украины и международных институций выявлять и расследовать военные преступления России в Украине, пишут "Комментарии".



В Минобороны создают новое подразделение

Среди задач подразделения:

- имплементация, исполнение и изучение норм международного публичного права, а также осуществление правового обеспечения мер международного сотрудничества;

- взаимодействие с правоохранительными органами и международными институтами по выявлению и расследованию военных преступлений и других нарушений международного гуманитарного права Российской Федерацией;

- правовое обеспечение работы, связанной с заключением межведомственных интернациональных договоров;

- адаптация национального законодательства в сфере обороны к законодательству Европейского Союза;

- участие в исполнении международно-правовых обязательств, в частности, вытекающих из членства Украины в международных организациях.

Отдел также будет заботиться о внедрении норм международного публичного права в нормативно-правовые акты Украины в сфере обороны по получению и использованию материально-технической помощи, реализации санкционной политики, возмещению ущерба, причиненного вследствие непровоцированной военной агрессии российской федерации против Украины.

Кроме того, в системе Минобороны через соответствующее подразделение будет внедряться стандарт НАТО STANAG 2449 ATRAINP-2 Training in the Law of Armed Conflict.

