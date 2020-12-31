Министр юстиции анонсировал приватизацию четырех тюрем в 2021 году

О большой продажи тюрем заговорили более года назад, когда министр юстиции Денис Малюська анонсировал их продажу.

ФОТО: Укринформ

Как рассказал чиновник "Радио Свобода" воплотить проект в жизнь помешала пандемия короновирусной инфекции и бюрократические проволоки.

В то же время, по словам министра, в украинском бюджете на следующий год предусмотрены доходы от продажи тюрем.

"Доходы от приватизации тюрем будут распределяться по пропорции 70/30 (70% — в спецфонд и, соответственно, на новое строительство, 30% — в общие доходы бюджета)", — сказал чиновник и добавил, что в следующем году государство планирует выставить на продажу не менее четырёх тюрем.

Также во время интервью Малюська рассказал о новом рейтинге для тюрем, строительстве новых изоляторов и изменений в уголовном законодательстве.

Также он не забыл упомянуть о появлении в этом году платных камер и сокращение сети тюрем.

По словам Малюськи, это позволило уменьшить количество сотрудников и несколько повысить заработные платы тем, кто остался.

Отметим, три месяца назад Министерство юстиции объявило о начале большой распродажи недвижимого имущества пенитенциарной системы.

Напомним, с реди них — более 6 тысяч осуждены за криминальные преступления. Если верить статистике ООН по состоянию на 2017 год, то в общей сложности заграницей пребывают около шести миллионов эмигрантов из Украины. Из них практически половина живет в России.

Как ранее сообщали "Комментарии", Верховная Рада хочет запретить фирмам брать деньги за поиск работы за границей.



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