Министр юстиции анонсировал приватизацию четырех тюрем в 2021 году

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Ольга Чародий
О большой продажи тюрем заговорили более года
назад, когда министр юстиции
Денис Малюська анонсировал их продажу.
ФОТО: Укринформ
Как рассказал чиновник "Радио Свобода" воплотить
проект в жизнь помешала пандемия короновирусной инфекции и бюрократические проволоки.
В то же время, по словам министра, в украинском бюджете на следующий год предусмотрены
доходы от продажи тюрем.
Также во время интервью Малюська рассказал о новом рейтинге
для тюрем, строительстве новых изоляторов и изменений
в уголовном законодательстве.
Также он не забыл упомянуть о появлении в этом году платных
камер и сокращение сети тюрем.
По словам Малюськи, это позволило уменьшить количество
сотрудников и несколько повысить заработные платы тем, кто остался.
Отметим, три месяца
назад Министерство юстиции объявило о начале большой распродажи недвижимого
имущества пенитенциарной системы.
Как ранее сообщали "Комментарии", Верховная Рада хочет запретить фирмам брать деньги за поиск работы за границей.
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