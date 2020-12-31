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Главная Новости Политика внутренняя политика Министр юстиции анонсировал приватизацию четырех тюрем в 2021 году
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Министр юстиции анонсировал приватизацию четырех тюрем в 2021 году

Также министр юстиции Денис Малюська анонсировал публикацию "Рейтинга тюрем", открытие новых объектов тюремной инфраструктуры, строительство новых следственных изоляторов и изменения в законодательстве, которые должны изменить систему уголовных наказаний.

сегодня, 01:25
Автор:

Ольга Чародий

О большой продажи тюрем заговорили  более года  назад, когда  министр юстиции Денис Малюська анонсировал их продажу.

Министр юстиции анонсировал приватизацию четырех тюрем в 2021 году

ФОТО: Укринформ

Как рассказал чиновник "Радио Свобода" воплотить проект в жизнь помешала пандемия короновирусной инфекции  и бюрократические проволоки.

В то же время, по словам министра,  в украинском бюджете на следующий год предусмотрены доходы от продажи тюрем.

"Доходы от приватизации тюрем будут распределяться по пропорции 70/30 (70% — в спецфонд и, соответственно, на новое строительство, 30% — в общие доходы бюджета)", — сказал чиновник и добавил, что в следующем году государство планирует выставить на продажу  не менее четырёх  тюрем.

Также во время интервью Малюська рассказал о новом рейтинге для  тюрем,  строительстве новых изоляторов и изменений в  уголовном  законодательстве.  

Также он  не забыл  упомянуть о появлении в этом году  платных  камер и сокращение сети тюрем.

По словам Малюськи, это позволило уменьшить количество сотрудников и несколько повысить заработные платы тем, кто остался.

Отметим,  три месяца назад Министерство юстиции объявило о начале большой распродажи недвижимого имущества пенитенциарной системы.

 Напомним, среди них — более 6 тысяч осуждены за криминальные преступления. Если верить статистике ООН по состоянию на 2017 год, то в общей сложности заграницей пребывают около шести миллионов эмигрантов из Украины. Из них практически половина живет в России. 

Как ранее сообщали "Комментарии", Верховная Рада хочет запретить фирмам брать деньги за поиск работы за границей. 


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Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-maiuska-pro-pryvatyzatsiu-tiurem/31027179.html?fbclid=IwAR0Md-6M8YZurR78dnpdSHowgt2UQL1Lc-20nfwQe6V7FuKwPldeLBEC2qY
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