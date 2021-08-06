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Министр не принимал решения об отставке Крищенко – глава Нацполиции

Крищенко не присутствовал в пятницу на координационном совещании руководителей

сегодня, 18:02
Автор:

Станислав Молчанов

Начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко продолжает выполнять обязанности руководителя, решения о его отставке не принималось.

Министр не принимал решения об отставке Крищенко – глава Нацполиции

Решение об отставке Крищенко. Фото из открытых источников

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил глава Нацполиции Игорь Клименко.

"Решение об отставке не принято, он продолжает выполнять свои обязанности", — отметил он.

При этом Клименко подчеркнул, что решение об увольнении замглавы Нацполиции — руководителя Киевского главка принимает министр, соответственно этот вопрос находится в компетенции главы МВД.

Корреспондент издания сообщает, что Крищенко не присутствовал в пятницу на координационном совещании руководителей правоохранительных органов, в то время как ранее делал это постоянно.

Как удалось узнать Цензор.НЕТ, Крищенко отсутствует по причине того, что находится на массовой акции возле Шевченковского райсуда и выполняет служебные обязанности.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что начальник Главного управления Национальной полиции города Киева Андрей Крищенко решил покинуть свой пост, и что он якобы написал заявление об увольнении.


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Источник: https://m.censor.net/ru/news/3281246/krischenko_prodoljaet_vypolnyat_svoi_obyazannosti_reshenie_o_ego_otstavke_ne_prinyato_glava_natspolitsii
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