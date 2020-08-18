kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 18.08.2020

BTC/USD

12004.19

ETH/USD

424.82

LTC/USD

65.46

НБУ 18.08.2020

USD/UAH

27.50

EUR/UAH

32.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика внутренняя политика Минэнергетики подделало постановление Кабмина по "Энергоатому" в пользу конкурентов, - СМИ
commentss НОВОСТИ Все новости

Минэнергетики подделало постановление Кабмина по "Энергоатому" в пользу конкурентов, - СМИ

Нагорняк говорит, что "НАЭК" Энергоатом" будет вынужден выйти на свободный рынок электроэнергии с высокой ценой и не сможет реализовать свою продукцию

сегодня, 17:19
Автор:

Станислав Молчанов

Министерство энергетики при доработке постановления правительства о разрешении "Энергоатому" продавать электроэнергию по двусторонним договорам добавило пункт, который изменяет суть постановления и "играет на руку" конкурентам. Об этом в письме президенту Владимиру Зеленскому сообщил нардеп "Слуги народа" Сергей Нагорняк, пишет "Экономическая правда".

"5 августа и. о. министра энергетики Буславец на заседании правительства выступила с инициативой принять постановление с 3-дневной доработкой. 12 августа на сайте КМУ был обнародован текст уже принятого и доработанного постановления. Этот текст кардинально отличается от проекта, который был объявлен 4 августа", - пишет депутат.

Минэнергетики подделало постановление Кабмина по "Энергоатому" в пользу конкурентов, - СМИ

Нагорняк отмечает, что в доработанной редакции добавился пункт №9 с новой формулой, по которой "НАЭК" Энергоатом" будет вынужден выходить на свободный рынок электроэнергии с предложением цены, что значительно выше, чем средняя по рынку, а следовательно - не сможет реализовать эту продукцию.

Также нардеп отмечает, что этот пункт не согласовывали органы и секретариат Энергетического сообщества.

"Разработан, согласован и проголосован правительством один проект положения, но для вступления в силу предлагается другой проект положения, практически противоположный по сути. Это не что иное, как служебный подлог нормативно-правового акта", - пишет Нагорняк.

По его словам, искать "заказчиков служебного подлога" надо среди других участников рынка, для которых выгоден вывод из свободного рынка электрической энергии "НАЭК "Энергоатом" и ЗАО "Укргидроэнерго".

 

 

Стоит напомнить, что Кабмин внес изменения в механизм спецобязательств участников рынка электрической энергии. Постановлением предусматривается, что "Энергоатом" будет продавать электроэнергию в объемах, необходимых для нужд населения на территории ОЭС Украины, по цене 10 грн за МВт, а остальной объем - на разных сегментах рынке на рыночных условиях.

В "Энергоатоме" не согласны с окончательным вариантом постановления Кабмина от 5 августа о переходной модели спецобязательств (ПСО) на рынке электроэнергии, заявляя, что там появился дискриминационный пункт, которого не было в проекте постановления.

"Мы очень ждали это ПСО, но оно получилось немного не в той редакции, над которой мы работали. Появилась формула ценообразования, которая фактически означает, что "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" должны продавать электроэнергию на рынке не ниже двойной себестоимости", - заявили в Энергоатоме.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!