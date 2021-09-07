Минэкономики Любченко не стремится помогать бизнесу - экономист

Экономист, эксперт Growford Institute Виктор Скаршевский в своем блоге заявил о том, что Министерство экономики не способствует экономическому развитию, о чем свидетельствуют предварительные результаты работы ведомства за три первых месяца пребывания в должности первого вице-премьера Алексея Любченко.

Виктор Скаршевский. Фото из открытых источников.

По словам эксперта, из восьми публичных инициатив Минэкономики только одна стимулирует экономическое развитие и содействует инвестициям.



"За 3 месяца на публичное обсуждение вынесено 8 инициатив, 4 или 50% из них направлены на выполнение обязательств в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС …. одна инициатива касалась разработки порядка ввоза импортного оборудования для реализации проектов со значительными инвестициями (от 20 млн евро). Только лишь последняя инициатива (одна из восьми) направлена на содействие инвестициям. И то, разработка данной повестки это не инициатива министерства, а задание, предусмотренное Законом о господдержке инвестпроектов со значительными инвестициями, который был принят еще в декабре 2020 года , т.е. 9 месяцев назад", — пишет эксперт.

"Одной из тем, которую публично поднимает министерство и лично министр Любченко, стала борьба с теневой экономикой, в частности, с теневой занятостью. С 1 июля 2021 года Госслужба по вопросам труда (находится в сфере ответственности Минэкономики) в сотрудничестве с Налоговой службой начала инспекции с целью выявления работодателей, использующих незадекларированный труд. По сути, началась борьба со следствиями, а не с причинами", — пишет Скаршевский. По его подсчетам, в результате проверок 4,5 тыс. человек лишились работы.

"Наибольшее количество неоформленных работников выявлено в сельском хозяйстве, сфере организации питания и временного размещения; торговле. … многие обанкротились, а тем, кто выжил – Минэкономики предлагает инспекционные проверки и штрафы. Такие действия правительства явно не направлены на экономическое развитие", — говорится в материале.

"Перед тем, как начинать борьбу с теневой занятостью – для начала необходимо убрать либо сгладить причины ее существования. В Украине высочайшая нагрузка на фонд оплаты труда, если учесть мизерный размер зарплат. Можно уменьшить налоговую нагрузку, даже не снижая налоговых ставок. Например, увеличить налогонеоблагаемый минимум (на сегодня (!) 17 грн/мес) до минимальной зарплаты. Также давно пора ликвидировать военный сбор 1,5%, так как он вовсе не военный и идет в общий фонд госбюджета (с 2014 по 2021 год украинские граждане уплатили "военный" сбор в сумме $5 млрд). Где подобные инициативы от Минэкономики и министра Любченко?", — спрашивает эксперт.

Виктор Скаршевский подчеркнул, что в это же время министр "поддерживает вредительский законопроект № 5600, утвержденный парламентом в первом чтении 1 июля 2021 года". "О каком развитии экономики можно говорить, если этим законопроектом повышаются налоги и увеличивается административное давление на бизнес. При том, что налоговикам предоставляется больше полномочий, а для бизнеса вводится презумпция виновности", — говорится в материале.

Также Скаршевский обратил внимание на фактически неработающее Экспортно-кредитное агентство, которое находится в подчинении Минэкономики. "За 3,5 года своего существования ЭКА подписало всего-навсего 6 договоров по страхованию экспортных кредитов и внешнеэкономических контрактов на общую мизерную сумму $690 тыс. Мизерную потому, что годовые объемы украинского экспорта составляют порядка $50 млрд. Образно говоря, экспортеры не заметили существования этого агентства или агентство не заметило существования экспортеров", — пишет эксперт.

По мнению Виктора Скаршевского, министр Любченко реализует старые программы, вместо проективных действий по поддержке экономики. Эксперт также отметил, что при этом министр не выступает против законодательных инициатив, что препятствуют работе бизнеса и ухудшают инвестиционный климат.

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