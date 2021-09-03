Мендель рассказала, что думает о работе нового спикера Зеленского

Екс-спикер Владимира Зеленского Юлия Мендель придерживается мнения, что Сергею Никифорову, который теперь налаживает коммуникации со СМИ, выполнять свои обязанности проще, чем это приходилось делать ей. Работа президентской пресс-службы уже отработана, установлены связи с медиа. Об этом советник украинского президента рассказала журналистам "Обозревателя".

Юлия Мендель (фото из открытых источников)

По ее словам, сейчас в Никифорова меньше работы и функции его упрощены. Он не курирует работу международных медиа, не работает с президентским сайтом. Потому что ввели другое распределение обязанностей. Поэтому видно, что коммуникации президентской пресс-службы со СМИ ежедневные и деловые. Именно в таких условиях легче минимизировать критические атаки.

Нынешняя советник президента вспомнила, когда она только начала работать, украинские власти и ее руководителя обвиняли в подогреве России. Сейчас такие утверждения никто серьезно не воспринимает, ведь Владимир Зеленский не только побывал в Брюсселе, но и наладил хорошие контакты с лидерами ведущих европейских стран.

Юля убеждена, что политические противники Зеленского отыгрались на ней сполна, ведь благодаря ее стараниям четко видно проевропейское направление деятельности украинских властей.

Также журналистка добавила, что коллеге легче выполнять свою работу из-за системных изменений в работе президентской пресс-службы, которые провели представители команды президента.

Советник Зеленского добавила, что в начале своей деятельности ей запрещали давать ответы на запросы СМИ, комментировать важные события, даже общаться с работниками медиа телефоном. У Сергея Никифорова таких проблем в выстраивании продуктивного диалога с медиа нет, ведь его шеф хорошо понимает, что это очень важно в работе и коммуникативные связи с прессой должны быть хорошо отработаны.

Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том, что Юлия Мендель по поводу юбилея рассказала о себе много чего .

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