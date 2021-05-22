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Главная Новости Политика внутренняя политика Медведчук: Западные СМИ не поддерживают репрессии Зеленского против оппозиции
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Медведчук: Западные СМИ не поддерживают репрессии Зеленского против оппозиции

Что думаю мировые СМИ о действиях украинской власти

сегодня, 10:47
Автор:

Станислав Молчанов








С февраля этого года крупнейшие информагентства и ведущие мировые СМИ опубликовали более 27 000 сообщений и публикаций, посвященных происходящему в Украине, в частности незаконным решениям СНБО, преследованию оппозиции и давлению на средства массовой информации. Об этом после сегодняшнего заседания Киевского апелляционного суда сообщил председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук.

Медведчук: Западные СМИ не поддерживают репрессии Зеленского против оппозиции

Медведчук о реакции западных СМИ на происходящее в Украине - фото: из открытых источников


"Я приводил сегодня примеры по мониторингу, который ведется со 2 февраля, по поводу применения незаконных санкций, закрытия оппозиционных каналов, потом о применении санкций в отношении граждан Украины и в отношении компаний по лишению лицензий, впоследствии по поводу применения санкций к контрабандистам, таможенникам и многим-многим другим. Все это освещается в международной прессе", – сказал парламентарий.


Медведчук подчеркнул, что только в 10% этих публикаций западные журналисты положительно отзываются о таких действиях украинской власти.


"И действительно, более 27 000 сообщений самых известных и самых популярных информационных агентств, очень много прессы в Европе, США, с одной стороны, информируют о том, что происходит в Украине, с другой стороны ‒ только 10% вот этих сообщений из 27 000 поддерживают тот беспредел, который сегодня творит действующая власть", – отметил лидер ОПЗЖ.


Напомним, Офис генерального прокурора обвиняет народного депутата Украины, председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука в государственной измене и нарушении обычаев войны. Комментируя эти обвинения, политик заявил, что информация, изложенная в материалах дела, лишний раз доказывает: цель данного расследования – политическая расправа над лидером самой большой оппозиционной партии в Украине.


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Источник: Источник: https://www.youtube.com/watch?
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