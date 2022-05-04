Медицина, социалка, бизнес: Кабмин расширил перечень приоритетных расходов

Кабинет министров Украины изменил порядок исполнения полномочий Государственной казначейской службой в условиях военного положения.

Заседание Кабинета министров. Фото: Кабмин

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, документ разработан для урегулирования Казначейством и его территориальными органами в условиях войны приоритетных расходов.

В частности, правительство дополнило перечень расходов второй очереди:

– для обеспечения оказания бесперебойной медицинской помощи медучреждениям, требующими закупки и монтажа медицинского оборудования, систем снабжения медицинского кислорода;

– для проведения платежей по обеспечению своевременной реализации проектов и программ, финансирование которых осуществляется за счет средств Европейского Союза, правительств иностранных государств, иностранных финансовых и донорских учреждений и международных финансовых организаций, а также выполнения украинской стороной своих обязательств в рамках действующих международных договоров и грантовых соглашений;

– на восстановительные работы и эксплуатационное содержание автомобильных дорог общего использования государственного и местного значения.

Кабмин также определил как одну из приоритетных социальную поддержку граждан в условиях войны, в частности:

– выплату единовременной натуральной помощи "пакета малыша", что является социально важным фактором поддержки семей, у которых родился ребенок, когда родители новорожденных детей лишены возможности покупать детские вещи;

– проведение платежей на оплату услуг по оздоровлению и отдыху детей, нуждающихся в особом внимании и поддержке, в соответствующих детских оздоровительных лагерях;

– для бесперебойного предоставления социальных услуг, с которыми местными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления заключены соответствующие договоры.

Кроме этого, Кабмин урегулирована возможность осуществления платежей для предоставления финансовой государственной поддержки Фондом развития предпринимательства представителям бизнеса на компенсацию процентов по кредитам и вознаграждениям по договорам финансового лизинга, а также физическим лицам-заемщикам на удешевление стоимости ипотечных кредитов.

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