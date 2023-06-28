Львов станет площадкой для возобновления политического влияния Ахметова - СМИ

Львов может стать площадкой для восстановления политического влияния самого богатого человека Рината Ахметова на все сферы жизни в Украине, в том числе и на процессы восстановления. Об этом пишет издание Апостроф . Журналисты обратили внимание на панель, посвященную восстановлению Мариуполя, на Львовском урбанистическом форуме и напомнили, что Ахметов в последнее время системно усиливает влияние на город.

Андрій Садовий

В частности, ранее мэры Львова и Мариуполя подписали декларацию солидарности по восстановлению города на Азове, разрушенного оккупантами, также Львов стал убежищем для многих переселенцев и бизнесов из Мариуполя, отмечает издание. Как известно, ранее город был ключевым для металлургического бизнеса Ахметова.

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“После 24 февраля Львов принял много переселенцев из Мариуполя – базового города Ахметова на ныне оккупированной россиянами территории. Летом 2022 года во Львове открыли центр поддержки "Я — Мариуполь", где люди получают гуманитарную, информационную, консультационную, медицинскую и психологическую помощь", — напоминает издание. Равномерно Львов стал базой и для управления городка в экзиле. В частности, Андрей Садовый прямо в ратуше выделил коллеге Вадиму Бойченко кабинеты для аппарата Мариупольского горсовета.

Однако, дружеские рукопожатия на камеру – лишь вершина айсберга, считает автор. С осени 2022 года у Садового начали появляться внештатные советники из Мариуполя, имеющие прямое отношение к структурам Ахметова (ранее работали в Мариупольском городском совете).

“В частности, руководитель Мариупольского КП зеленого строительства Сергей Кесарев стал советником по благоустройству парковых зон. Он 16 лет работал на ММК им. Ильича, также был региональным менеджером отдела по работе с общественными организациями на предприятии "Метинвест Холдинг". Также с осени советником Садового стал Владимир Антоненко, глава КП "Мариупольводоканал", он советует по вопросам управления ЛКП "Львовводоканал". Бывший директор департамента по управлению энергетическими предприятиями Мариуполя, Константин Писмарев, экс-директор по технологии и качеству ММК им. Ильича и экс-начальник управления департамента технического сервиса на международных рынках компании "Метинвест" стал советником во Львове. В Мариуполе он возглавляет КП "Мариупольтеплосеть", — отмечает издание.

Советуют Садовому и два "транспортных" советника: это Виталий Донев, начальник КП "Мариупольское трамвайно-троллейбусное управление", до этого 23 года работавший на разных должностях на "Азовстале", а также Василий Клат, глава КП "Мариупольавтодор", ранее был директором по транспорту и логистике на "Азовстале".

“Внештатное советство не выглядит формальным трудоустройством для мариупольских коммунальщиков, чтобы они могли беспрепятственно заходить в помещения ЛГС, ведь у каждого есть вполне определенный круг обязанностей. Более того, по данным источников в ЛГС, они регулярно посещают профильные мероприятия и "держат руку на пульсе" происходящего в городе в их отраслях", — добавляют авторы.

Местные медиа также обращают внимание, что кроме внештатных должностей люди Ахметова могут постепенно брать под контроль и реальное управление коммунальным хозяйством города. В частности, речь идет о КП "Львовтеплоэнерго", опасения относительно которого высказывали работники другого коммунального предприятия — "Железнодорожтеплоэнерго", которое должно было к нему присоединиться.

По мнению журналистов, платформа по послевоенному восстановлению городов, организованная во Львове и о которой заявила на Урбанистическом форуме, по сути может стать альтернативой общегосударственным программам восстановления, а также отправной точкой для распространения политических влияний и бизнес-интересов Ахметова в западных регионах и на восстановление Украины в целом.