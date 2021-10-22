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65,2% опрошенных знают об офшорном скандале с участием президента Украины - опрос

Среди украинцев провели опрос на тему выборов, ситуации с Третьяковой и возможной причастности власти к созданию сети из офшорных компаний

сегодня, 19:26
Автор:

Станислав Молчанов
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Если бы в ближайшее воскресенье проходили выборы Президента Украины, то большинство опрошенных отдали бы свои голоса за действующего Президента Украины Владимира Зеленского – 23,9%. В четверке лидеров также – Петр Порошенко (18,5%), Юлия Тимошенко (12,5%) и Юрий Бойко (9,6%). На пятое место вышел экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков (5,1%).

65,2% опрошенных знают об офшорном скандале с участием президента Украины - опрос

Опрос. Фото из открытых источников

Об этом говорится в исследовании Института социологии гражданского общества, которое было проведено по заказу американской компании West Market Industrial LLC на протяжении 15-20 октября 2021 года. В ходе исследования было опрошено 3,006 респондентов возрастом от 18 лет во всех областях Украины, кроме временно неконтролируемых территорий Донецкой и Луганской областей, и Крыма. Использованный метод — CATI (телефонные интервью с использованием компьютера), ошибка репрезентативности не превысила 2,8%.

В вопросе о возможных результатах голосования на выборах в Верховную Раду Украины были получены следующие результаты: "Слуга народа" — 22,1%, "Оппозиционная платформа – За жизнь" — 18,7%, "Европейская солидарность" — 17,6%, "ВО "Батькивщина" — 11,4%, "Сила и честь" — 5,1%. Другие партии не преодолевают пятипроцентный барьер.

65,2% опрошенных знают об офшорном скандале с участием президента Украины - опрос - фото 2

65,2% опрошенных знают об офшорном скандале с участием президента Украины - опрос - фото 3

Отдельный блок вопросов был посвящен журналистскому расследованию Pandora Papers и возможной причастности Владимира Зеленского и его окружения к созданию сети из офшорных компаний, которые могли принимать участие в теневых операциях.

На вопрос "Знаете ли вы о следующих фактах, зафиксированных в этих документах" были получены следующие ответы респондентов:

65,2% опрошенных знают о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский причастен к созданию сети из минимум 10-и офшорных компаний.

38,6% респондентов знают о том, что "К созданию офшорных компаний причастны лица из ближайшего окружения Зеленского, которые сегодня занимают высокие должности в структуре украинской власти. 

40,7% знают о том, что "Используя офшорные компании, ближайшее окружение Зеленского приобретало квартиры в центре Лондона. 

62,1% опрошенных знают о том, что "Офшорные компании, созданные при участии Владимира Зеленского, могут быть причастны к выведению 41 миллиона долларов из "Приватбанка".

65,2% опрошенных знают об офшорном скандале с участием президента Украины - опрос - фото 4

65,2% опрошенных знают об офшорном скандале с участием президента Украины - опрос - фото 5

65,2% опрошенных знают об офшорном скандале с участием президента Украины - опрос - фото 6


65,2% опрошенных знают об офшорном скандале с участием президента Украины - опрос - фото 7

Также 63,7% опрошенных заявили о том, что собираются "внимательно следить" за развитием ситуации вокруг офшорных компаний, т.к. эта новость для них "важна и интересна". Противоположное мнение высказали 16,2% опрошенных.

65,2% опрошенных знают об офшорном скандале с участием президента Украины - опрос - фото 8

В блоке вопросов, посвященных недавним политическим скандалам, респондентам были заданы вопросы о ситуациях с участием народного депутата от "Слуги народа" Галины Третьяковой и уже экс-главы государственного "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера.

В частности, большинство опрошенных (51,4%) полагают, что за свой комментарий о гибели народного депутата Антона Полякова Галина Третьякова должна быть снята с должности главы парламентского комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов. Еще 26,8% считают, что Фракция "Слуги народа" должна официально извиниться за слова Третьяковой.

65,2% опрошенных знают об офшорном скандале с участием президента Украины - опрос - фото 9

В вопросе о провоцировании Евгением Мецгером силового нападения на журналиста за вопрос о кредитах банка 65,7% опрошенных заявили, что такое поведение экс-главы "Укрэксимбанка" является следствием вседозволенности из-за родственных связей с Президентом Украины. Не согласились с таким утверждением 18,9% опрошенных.

65,2% опрошенных знают об офшорном скандале с участием президента Украины - опрос - фото 10


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Источник: https://www.kisgo.net/%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81
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