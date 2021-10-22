65,2% опрошенных знают об офшорном скандале с участием президента Украины - опрос

Если бы в ближайшее воскресенье проходили выборы Президента Украины, то большинство опрошенных отдали бы свои голоса за действующего Президента Украины Владимира Зеленского – 23,9%. В четверке лидеров также – Петр Порошенко (18,5%), Юлия Тимошенко (12,5%) и Юрий Бойко (9,6%). На пятое место вышел экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков (5,1%).

Опрос. Фото из открытых источников

Об этом говорится в исследовании Института социологии гражданского общества, которое было проведено по заказу американской компании West Market Industrial LLC на протяжении 15-20 октября 2021 года. В ходе исследования было опрошено 3,006 респондентов возрастом от 18 лет во всех областях Украины, кроме временно неконтролируемых территорий Донецкой и Луганской областей, и Крыма. Использованный метод — CATI (телефонные интервью с использованием компьютера), ошибка репрезентативности не превысила 2,8%.

В вопросе о возможных результатах голосования на выборах в Верховную Раду Украины были получены следующие результаты: "Слуга народа" — 22,1%, "Оппозиционная платформа – За жизнь" — 18,7%, "Европейская солидарность" — 17,6%, "ВО "Батькивщина" — 11,4%, "Сила и честь" — 5,1%. Другие партии не преодолевают пятипроцентный барьер.

Отдельный блок вопросов был посвящен журналистскому расследованию Pandora Papers и возможной причастности Владимира Зеленского и его окружения к созданию сети из офшорных компаний, которые могли принимать участие в теневых операциях.

На вопрос "Знаете ли вы о следующих фактах, зафиксированных в этих документах" были получены следующие ответы респондентов:

65,2% опрошенных знают о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский причастен к созданию сети из минимум 10-и офшорных компаний.

38,6% респондентов знают о том, что "К созданию офшорных компаний причастны лица из ближайшего окружения Зеленского, которые сегодня занимают высокие должности в структуре украинской власти.

40,7% знают о том, что "Используя офшорные компании, ближайшее окружение Зеленского приобретало квартиры в центре Лондона.

62,1% опрошенных знают о том, что "Офшорные компании, созданные при участии Владимира Зеленского, могут быть причастны к выведению 41 миллиона долларов из "Приватбанка".





Также 63,7% опрошенных заявили о том, что собираются "внимательно следить" за развитием ситуации вокруг офшорных компаний, т.к. эта новость для них "важна и интересна". Противоположное мнение высказали 16,2% опрошенных.

В блоке вопросов, посвященных недавним политическим скандалам, респондентам были заданы вопросы о ситуациях с участием народного депутата от "Слуги народа" Галины Третьяковой и уже экс-главы государственного "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера.

В частности, большинство опрошенных (51,4%) полагают, что за свой комментарий о гибели народного депутата Антона Полякова Галина Третьякова должна быть снята с должности главы парламентского комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов. Еще 26,8% считают, что Фракция "Слуги народа" должна официально извиниться за слова Третьяковой.





В вопросе о провоцировании Евгением Мецгером силового нападения на журналиста за вопрос о кредитах банка 65,7% опрошенных заявили, что такое поведение экс-главы "Укрэксимбанка" является следствием вседозволенности из-за родственных связей с Президентом Украины. Не согласились с таким утверждением 18,9% опрошенных.





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