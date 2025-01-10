90% украинцев не понимают, как должна закончиться война: важные детали

По меньшей мере 90% людей под окончанием войны подразумевают завершение активной фазы боевых действий, заявил политолог Петр Олещук.

Украинцы хотят завершения войны. Фото из открытых источников

"С точки зрения рядовых граждан нет принципиального отличия между завершением войны и завершением горячей фазы боевых действий. Однако на самом деле между ними довольно существенное различие. Завершение войны означает перспективы для оперативного возвращения к нормальному состоянию жизни. Однако окончание активной фазы войны вовсе не означает скорую нормализацию жизни. Как показал опыт Южной Кореи, между завершением активной фазы войны в 1950-х годах и Сеулом с передовыми технологиями был длительный период авторитарного и крайне милитаризованного общественно-политического устройства без демократических свобод и с военным подавлением восстаний", — пояснил Петр Олещук.

По словам политолога, в случае Украины подписание договоренностей о прекращении огня не будет автоматически означать ни завершение военного положения, ни полную демилитаризацию, поскольку не исключено, что через некоторое время враг начнет новую горячую фазу войны.

"Возможно ли предположить, что в 2025 году завершится горячая стадия российско-украинской войны? Может быть. Для этого есть основания, хотя далеко не факт, что будет прекращение огня, поскольку могут появиться неочевидные дополнительные факторы. По всей вероятности, после завершения активной стадии войны в Украине состоятся выборы. В то же время, прекращение активной фазы войны еще не будет означать автоматического возвращения в полностью мирное состояние. До завершения войны и политического урегулирования могут пройти годы или десятилетия", — добавил он.