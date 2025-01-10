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90% украинцев не понимают, как должна закончиться война: важные детали

Завершение боевых действий еще не означает окончания войны

10 января 2025, 22:14
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Марьян Ощановский

По меньшей мере 90% людей под окончанием войны подразумевают завершение активной фазы боевых действий, заявил политолог Петр Олещук.

90% украинцев не понимают, как должна закончиться война: важные детали

Украинцы хотят завершения войны. Фото из открытых источников

"С точки зрения рядовых граждан нет принципиального отличия между завершением войны и завершением горячей фазы боевых действий. Однако на самом деле между ними довольно существенное различие. Завершение войны означает перспективы для оперативного возвращения к нормальному состоянию жизни. Однако окончание активной фазы войны вовсе не означает скорую нормализацию жизни. Как показал опыт Южной Кореи, между завершением активной фазы войны в 1950-х годах и Сеулом с передовыми технологиями был длительный период авторитарного и крайне милитаризованного общественно-политического устройства без демократических свобод и с военным подавлением восстаний", — пояснил Петр Олещук.

По словам политолога, в случае Украины подписание договоренностей о прекращении огня не будет автоматически означать ни завершение военного положения, ни полную демилитаризацию, поскольку не исключено, что через некоторое время враг начнет новую горячую фазу войны.

"Возможно ли предположить, что в 2025 году завершится горячая стадия российско-украинской войны? Может быть. Для этого есть основания, хотя далеко не факт, что будет прекращение огня, поскольку могут появиться неочевидные дополнительные факторы. По всей вероятности, после завершения активной стадии войны в Украине состоятся выборы. В то же время, прекращение активной фазы войны еще не будет означать автоматического возвращения в полностью мирное состояние. До завершения войны и политического урегулирования могут пройти годы или десятилетия", — добавил он.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=lIJ1iH5ymdM&t=609s
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