Кулеба заявил, что 200 тысяч семей получили компенсации за разрушенное жилье, до 10 тысяч еще ждут

Государство выплатило компенсации за разрушенное жилье 200 тысяч семей, часть заявок до сих пор в очереди

Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет Радио Свобода со ссылкой на вице-премьер-министра по восстановлению Алексея Кулебу.

По его словам, на эти выплаты государство уже направило около 1,5 миллиарда долларов.

В то же время, количество заявок, которые еще остаются без удовлетворения, относительно невелико.

"Это до десяти тысяч запросов", – отметил Кулеба, уточнив, что речь идет не о сотнях тысяч заявлений.

Отдельная программа для оккупированных территорий

Чиновник обратил внимание, что значительная часть заявок поступает в рамках программы компенсации для граждан, чье жилье осталось на временно оккупированных территориях.

В таких случаях приоритет в рассмотрении имеют военнослужащие.

"У них имущество осталось на временно оккупированной территории. Они воюют за Украину, и им государство по сей день, к сожалению, ничем не помогало", – объяснил Кулеба.

По этой программе предусмотрена выплата в виде сертификата на сумму около 2 миллионов гривен за уничтоженное имущество.

Денег хватает не на всех

В рамках этой инициативы зарегистрировано около 25 тысяч заявок, однако финансирование покрывает лишь примерно половину потребностей.

"Есть недостаток, который нам нужно покрыть. Мы общаемся об этом с международными партнерами", – сообщил чиновник.

Масштабы разрушений и потребностей

По словам Кулебы, в государственном реестре уже зафиксировано около 400 тысяч объектов разрушенного или поврежденного жилья, большинство из которых расположены в регионах прифронтовых.

По оценкам правительства Украины, Всемирного банка, Еврокомиссии и ООН, общая потребность в восстановлении жилищного фонда превышает 80 миллиардов долларов.

