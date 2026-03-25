Кулеба заявил, что 200 тысяч семей получили компенсации за разрушенное жилье, до 10 тысяч еще ждут
Кулеба заявил, что 200 тысяч семей получили компенсации за разрушенное жилье, до 10 тысяч еще ждут

На компенсации уже потратили $1,5 млрд, в то же время тысячи заявок остаются нерассмотренными, а потребности гораздо больше.

25 марта 2026, 12:05
Автор:
Проніна Анна

Около 200 тысяч украинских семей получили компенсации за разрушенное жилье.

Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет Радио Свобода со ссылкой на вице-премьер-министра по восстановлению Алексея Кулебу.

По его словам, на эти выплаты государство уже направило около 1,5 миллиарда долларов.

В то же время, количество заявок, которые еще остаются без удовлетворения, относительно невелико.

"Это до десяти тысяч запросов", – отметил Кулеба, уточнив, что речь идет не о сотнях тысяч заявлений.

Отдельная программа для оккупированных территорий

Чиновник обратил внимание, что значительная часть заявок поступает в рамках программы компенсации для граждан, чье жилье осталось на временно оккупированных территориях.

В таких случаях приоритет в рассмотрении имеют военнослужащие.

"У них имущество осталось на временно оккупированной территории. Они воюют за Украину, и им государство по сей день, к сожалению, ничем не помогало", – объяснил Кулеба.

По этой программе предусмотрена выплата в виде сертификата на сумму около 2 миллионов гривен за уничтоженное имущество.

Денег хватает не на всех

В рамках этой инициативы зарегистрировано около 25 тысяч заявок, однако финансирование покрывает лишь примерно половину потребностей.

"Есть недостаток, который нам нужно покрыть. Мы общаемся об этом с международными партнерами", – сообщил чиновник.

Масштабы разрушений и потребностей

По словам Кулебы, в государственном реестре уже зафиксировано около 400 тысяч объектов разрушенного или поврежденного жилья, большинство из которых расположены в регионах прифронтовых.

По оценкам правительства Украины, Всемирного банка, Еврокомиссии и ООН, общая потребность в восстановлении жилищного фонда превышает 80 миллиардов долларов.

