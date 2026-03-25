Кулеба заявил, что 200 тысяч семей получили компенсации за разрушенное жилье, до 10 тысяч еще ждут

Проніна Анна
Государство выплатило компенсации за разрушенное жилье 200 тысяч семей, часть заявок до сих пор в очереди
Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет Радио Свобода со ссылкой на вице-премьер-министра по восстановлению Алексея Кулебу.
По его словам, на эти выплаты государство уже направило около 1,5 миллиарда долларов.
В то же время, количество заявок, которые еще остаются без удовлетворения, относительно невелико.
Чиновник обратил внимание, что значительная часть заявок поступает в рамках программы компенсации для граждан, чье жилье осталось на временно оккупированных территориях.
В таких случаях приоритет в рассмотрении имеют военнослужащие.
По этой программе предусмотрена выплата в виде сертификата на сумму около 2 миллионов гривен за уничтоженное имущество.
В рамках этой инициативы зарегистрировано около 25 тысяч заявок, однако финансирование покрывает лишь примерно половину потребностей.
По словам Кулебы, в государственном реестре уже зафиксировано около 400 тысяч объектов разрушенного или поврежденного жилья, большинство из которых расположены в регионах прифронтовых.
По оценкам правительства Украины, Всемирного банка, Еврокомиссии и ООН, общая потребность в восстановлении жилищного фонда превышает 80 миллиардов долларов.
