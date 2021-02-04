Кто из украинских политиков следующим получит ряд санкций

Стало известно, кто может стать следующим украинским политиком, на которого наложат ряд санкций. Об этом Телеграмм-каналу "Бородатая Бабушка" рассказали анонимные источники.

Власти хотят наложить санкции на еще одного украинского политика. Фото: 112.ua

Оказывается, следующим после Александра Дубинского и Тараса Козака вполне может быть Анатолий Шарий.

По непроверенной информации, против Шария планируют ввести санкции за "сотрудничество с Российской Федерацией, непризнанными республиками".

После объявления такого подозрения власти могут запретить его партию — "Партия Шария" и заблокировать YouTube-канал.

Ответственными за наложения санкций будут Александр Ткаченко, Кирилл Тимошенко и Кравчук Евгения.

Однако прогнозируемо с блокированием YouTube-канал могут возникнуть сложности. Платформа удалила канал Дубинского из-за американских санкций. Однако украинские ограничения YouTube может игнорировать.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский ввел ряд санкций против украинских телеканалов "NewsOne", "112 Украина", "ZIK", которые номинально принадлежат Тарасу Козаку, а реально Виктору Медведчуку — народному депутату партии ОПЗЖ и куму российского президента.

Срок санкций составляет пять лет. Санкции предусматривают блокирование активов, предотвращение вывода активов за пределы Украины, запрет на передачу прав собственности, прекращение выдачи разрешений на ввоз и вывоз валютных ценностей. То есть отныне каналы NewsOne, "112 Украина", ZIK прекращают свою работу.

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