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КСУ определит конституционность "антиколомойского" закона

Завтра в КСУ состоится заседание, посвященное рассмотрению закона о банках

сегодня, 21:29
Автор:

Екатерина Белоброва
КСУ определит конституционность "антиколомойского" закона

Конституционный суд Украины назначил на 16 июля рассмотрение дела о конституционности закона о банках, по которому в КСУ подали представление 64 парламентария. Об этом сообщается на сайте КСУ.

В своем конституционном представлении народные депутаты оспаривают положения банковского закона, которые, по их мнению, предоставляют преимущество по обжалованию распорядительных актов перед другими участниками судебного процесса Национальному банку, Фонду гарантирования вкладов физлиц и связанными с ними госучреждениям.

"Кроме того, по мнению народных депутатов, изменениями, внесенными законом, нивелирован принцип верховенства права, основы состязательности и равенства участников судебного процесса и таким образом нарушено право на справедливый суд и эффективную судебную защиту истцов по делам относительно обжалования указанных распорядительных актов", - сообщили в КСУ, анонсируя заседание 16 июля.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что депутаты Верховной Рады поддержали скандальный закон о банках, получивший популярность под названием "антиколомойский", а экономические эксперты оценили его последствия для украинской экономики.



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