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Костина "выгоняют" из Украины: куда поедет экс-генпрокурор

Бывший генпрокурор получит должность посла в Нидерландах

сегодня, 21:09
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Марьян Ощановский

Бывший генеральный прокурор Украины Андрей Костин, вероятно, получит должность украинского посла в Нидерландах.

Костина "выгоняют" из Украины: куда поедет экс-генпрокурор

Костин отправится в Гаагу. Фото из открытых источников

Соответствующее сообщение со ссылкой на источники обнародовал народный депутат Ярослав Железняк.

Ярослав Железняк сослался на неназванный источник в команде президента Владимира Зеленского. По его информации, Костин будет назначен послом Украины в Нидерландах.

В то же время неизвестно, когда именно может состояться назначение Костина и получит ли бывший генпрокурор агреман Нидерландов.

Как известно, Верховная Рада уволила Андрея Костина с должности генерального прокурора в конце октября этого года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что генеральный прокурор Андрей Костин уходит с должности. Решение было принято на фоне скандалов, связанных со злоупотреблениями в сфере оформления инвалидности прокурорам. Какие причины отставки? Кто может занять вакантную должность генпрокурора? И на что это повлияет? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам. Руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак отметил, что об отставке генерального прокурора Костина говорили давно и вероятнее всего ситуация с "массовой инвалидностью" прокуроров была формальным поводом и удобным моментом для завершения процедуры замены.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что генпрокурор Андрей Костин уходит в отставку, и это вроде бы хорошо, говорит военный Юрий Гудыменко. Впрочем, по его словам, в любой нормальной стране генпрокурор после столь февраля зашквара с прокурорами-инвалидами подал бы в отставку минут через тридцать после публикации. А если бы не подал, то был бы уволен или отстранен в течение суток максимум, отметил Гудыменко.



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Источник: https://t.me/yzheleznyak/10975
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