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Коррупция на таможне: политолог рассказал, почему бюджет недополучает миллиарды гривен

По мнению специалиста Владимира Цыбулька, за коррупцией стоят конкретные чиновники на таможне

2 декабря 2021, 21:11
Автор:

Станислав Молчанов
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Владимир Цыбулько в своем блоге на Facebook рассказал о людях, которые могут быть причастны к коррупции на таможне. По его убеждению, именно из-за схем таких чиновников  бюджет теряет миллиарды грн.

Коррупция на таможне: политолог рассказал, почему бюджет недополучает миллиарды гривен

Коррупция на таможне (фото из открытых источников)


"Минфин говорит, что государство теряет на таможне 3 млрд грн в год из-за откатов. И если это кого-то удивляет, то он просто не разбирается в происходящем. Некоторые чиновники из Гостаможслужбы ездят на Bentley и покупают квартиры в Арабских Эмиратах. Они имеют свой бизнес, оборудование для которого завозят через Борисполь незаконно. Почему таких чиновников держат в структуре таможни? Потому что каждый месяц они заносят сумки с кэшем своим покровителям", — пишет эксперт.

Также политолог рассказал о руководстве таможни в Черновицкой области, которые могут быть причастны к ряду злоупотреблений.

"Руководство региональной таможни Черновицкой области, которое находится на должности менее полугода и, возможно, связанные с ним фирмы могут быть причастны к нарушениям закона, откатам, контрабанде и другим вещам. Среди которых, ввоз нелегальной китайской одежды, запчастей для машин. На таком примере видно, как работает вертикаль службы и это касается не только таможни. Здесь просто хватает ярких примеров. В результате мы получаем бюджет с дефицитом в 200 млрд.", — резюмировал Владимир Цыбулько.

Напомним, что "Комментарии" информировали о коррупции в аэропорту "Борисполь". В Наблюдательном совете аэропорта Борисполь опасаются, что глава Государственной таможенной службы и бывший генеральный директор предприятия Павел Рябикин может быть причастен к попыткам заблокировать инициативы нового руководителя предприятия Алексея Дубревска. Источники в наблюдательном совете считают, что таким образом Рябикин может пытаться сохранить влияние в главном аэропорту страны.


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Источник: https://www.facebook.com/100000604640696/posts/5186439998052770/?d=n
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