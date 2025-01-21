Коррупции не становится меньше: в чем причина

В Украине необходимо усилить уголовную ответственность за коррупционные преступления, заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

Коррупция демотивирует. Фото из открытых источников

"За коррупцию таких масштабов, как у глав МСЭКов или задержанного главного психиатра ВСУ, нужно давать статью за государственную измену или коллаборационизм с реальными сроками, полной конфискацией имущества и запретом занимать любые должности в будущем", — подчеркнул он.

Военный отметил, что все эти коррупционные скандалы в абсолютном большинстве не продолжаются в виде реального наказания.

"Это самая большая демотивация не только для военных, но и для всего украинского общества. Когда и так трудно бороться в сегодняшних условиях, общество постоянно наблюдает таких чудовищ, которые наживаются на горе и войне", — заявил Максим Жорин.

Офицер ВСУ добавил, что невозможно построить доверие государству, если существует безнаказанность и несправедливость.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина не сможет выиграть войну, если будет находиться только в обороне, заявил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. "Сколько бы вы не оборонялись, вы все равно будете отступать. Мы вынуждены держать оборону и концентрировать свои силы, фактически держать оборону вдоль этой линии фронта", — заявил он. По словам Главнокомандующего ВСУ, украинская армия не имеет средств, чтобы защититься от "Орешника".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Панамы Хосе Рауль Мулино отреагировал на инаугурационное заявление Дональда Трампа о намерении "вернуть" США Панамский канал. "От имени народа Панамы я должен полностью отвергнуть слова президента США Дональда Трампа о Панамском канале из его инаугурационной речи. Я повторяю: канал находится и останется под контролем Панамы и ее администрации", — заявил страны Хосе Рауль Мулино.