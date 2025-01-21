Коррупции не становится меньше: в чем причина

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Марьян Ощановский
В Украине необходимо усилить уголовную ответственность за коррупционные преступления, заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.
Коррупция демотивирует. Фото из открытых источников
Военный отметил, что все эти коррупционные скандалы в абсолютном большинстве не продолжаются в виде реального наказания.
Офицер ВСУ добавил, что невозможно построить доверие государству, если существует безнаказанность и несправедливость.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина не сможет выиграть войну, если будет находиться только в обороне, заявил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. "Сколько бы вы не оборонялись, вы все равно будете отступать. Мы вынуждены держать оборону и концентрировать свои силы, фактически держать оборону вдоль этой линии фронта", — заявил он. По словам Главнокомандующего ВСУ, украинская армия не имеет средств, чтобы защититься от "Орешника".
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Панамы Хосе Рауль Мулино отреагировал на инаугурационное заявление Дональда Трампа о намерении "вернуть" США Панамский канал. "От имени народа Панамы я должен полностью отвергнуть слова президента США Дональда Трампа о Панамском канале из его инаугурационной речи. Я повторяю: канал находится и останется под контролем Панамы и ее администрации", — заявил страны Хосе Рауль Мулино.
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