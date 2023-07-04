logo

BTC/USD

30958.73

ETH/USD

1955.54

LTC/USD

107.52

USD/UAH

37.25

EUR/UAH

41.05

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внутренняя политика Корниенко сотрудничает с представителями ОПЗЖ, - движение "Честно"
commentss НОВОСТИ Все новости

Корниенко сотрудничает с представителями ОПЗЖ, - движение "Честно"

Движение "Честно" продолжает вести Реестр советников

сегодня, 18:30
Автор:
avatar

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Движение "Честно", которое ведет Реестр Zрадников, нашло факты сотрудничества между вице-спикером Верховной Рады Александром Корниенко и Институтом когнитивного моделирования (ИКМ), связанным со скандальным Спартаком Субботой и народными депутатами запрещенной партии ОПЗЖ. Об этом говорится в статье " Украинской Правды ".

Корниенко сотрудничает с представителями ОПЗЖ, - движение "Честно"

Александр Корниенко (фото из открытых источников)

Как выяснили в "Честно", именно Александр Корниенко, который до ноября 2021 возглавлял партию СН, начал сотрудничество "Слуг" с ИКМ еще в 2020 году. В частности, тогда у Института заказали лекций и социологических исследований на 5 млн. грн. Причем за тот год институт Субботы всего получил 6 млн грн, то есть фактически существовал на деньги правящей партии.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!



 В "Честно" отмечают, что при этом Институт когнитивного моделирования сотрудничал с представителями ОПЗЖ, бывшими "регионалами" и застройщиками.


 Так, в том же 2020 году он обслуживал медиахолдинг Live Network нардепа Вадима Столара, фигурирующего в Реестре советников.


 “Столар – далеко не единственный клиент института, к которому должны быть серьезные вопросы у спецслужб. Институт сотрудничал с рядом благотворительных организаций, в частности, с Фондом Рината Ахметова и Международным фондом Вадима Новинского. Новинский – тоже фигурант Реестра Zрадников и является клириком УПЦ МП”, — говорится в расследовании движения “Честно”.


 А другие, кроме Субботы, основатели Института Дмитрий Царенко и Виктор Березенко были тесно связаны с такими одиозными деятелями, как нардеп 6-го созыва от Партии регионов Эльбрус Тедеев и один из лидеров ОПЗЖ и бывший глава администрации Януковича Сергей Левочкин.


 Кроме того, семья Царенко владеет несколькими строительными компаниями, а его брат Михаил Царенко в настоящее время является депутатом от бывшей ОПЗЖ в Киевсовете, где активно лоббирует интересы тех же застройщиков. Также в 2020 году CEO Института когнитивного моделирования стала Светлана Павелецкая — близка к опальному Алексею Гончаруку и министру культуры Александру Ткаченко, петиция за отставку которого недавно набрала необходимые 25 тыс. голосов.


 Как видим, с подачи Александра Корниенко, партия "Слуга народа" финансировала организацию, которая одновременно широко сотрудничала с представителями ОПЗЖ и другими пророссийскими политиками и силами. И это — не единственное доказательство их связи.


 Напомним, что еще в марте 2022 года Корниенко выступал против изгнания из украинского парламента предателей из ОПЗЖ , мол, юридических оснований для этого нет.


 Кроме того, уже после вторжения РФ СМИ сообщали, что ОПЗЖ в парламенте голосует синхронно с "Слугами", и именно Корниенко оправдывал такие совместные действия правящей и запрещенной партии.


 А уже в январе 2023 года он отказался подписать обращение к спикеру Рады о лишении мандатов депутатов от запрещенной ОПЗЖ.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.pravda.com.ua/articles/2023/07/4/7409705/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!