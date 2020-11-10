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Главная Новости Политика внутренняя политика Компенсация части зарплат, выплаты на детей: Шмыгаль в деталях рассказал, как поддержат предпринимателей
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Компенсация части зарплат, выплаты на детей: Шмыгаль в деталях рассказал, как поддержат предпринимателей

Представители малого бизнеса оказались крайне недовольны государственной поддержкой

10 ноября 2020, 23:36
Автор:

Дмитрий Симоненко

После того как правительство Украины приняло решение ужесточить коронавирусные ограничения в виде карантина выходного дня, стало ясно, что даже в такой, казалось бы, легкой форме это может существенно отразиться на малом бизнесе украинцев. Исходя из этого, премьер-министр Украины Анатолий Шмыгаль рассказал, какую поддержку готово предоставить государство для предпринимателей, чтобы сберечь малый бизнес в такое нелегкое время. 

Компенсация части зарплат, выплаты на детей: Шмыгаль в деталях рассказал, как поддержат предпринимателей

Как представитель государства, Шмыгаль обещает, что будет компенсирована часть заработной платы наемным работникам предприятий, в связи с тем, что, вместо того, чтобы выходить на работу, они останутся дома. По словам премьера, такая программа по частичной безработице, весной-летом этого года помогла сохранить более 450 тыс рабочих мест.

Также чиновник обещает предпринимателям осуществить выплаты на детей в том виде, в котором они существовали весной.

Кроме того, Шмыгаль анонсировал создание механизма реализации непредвиденных обстоятельств, которые могут произойти в связи с карантином выходного дня. Он будет разработан в ближайшее время совместно с Торгово-промышленной палатой. 

Подписчики аккаунта премьера бурно отреагировали на заявление политика, обвинив его во лжи – весной никаких выплат произведено не было, а те пару тысяч, обещанных правительством, не спасут ФОП-ов. Кроме того, некоторые предлагают реформировать суды и налоговые органы, которые якобы лишают людей честного заработка. 

Ранее "Комментарии" писали о том, что Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время ток-шоу "Хард с Влащенко" рассказал о достижениях правительства в борьбе с коронавирусной инфекцией. В частности, Шмыгаль отметил, что локдаун в начале карантина смог спасти жизни тысяч украинцев.



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Источник: https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/207135844186960
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