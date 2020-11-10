Компенсация части зарплат, выплаты на детей: Шмыгаль в деталях рассказал, как поддержат предпринимателей

Язык
BTC/USD
15378.38
ETH/USD
450.89
LTC/USD
58.51
USD/UAH
28.41
EUR/UAH
33.60
RUB/UAH
0.39
Дмитрий Симоненко
После того как правительство Украины приняло решение ужесточить коронавирусные ограничения в виде карантина выходного дня, стало ясно, что даже в такой, казалось бы, легкой форме это может существенно отразиться на малом бизнесе украинцев. Исходя из этого, премьер-министр Украины Анатолий Шмыгаль рассказал, какую поддержку готово предоставить государство для предпринимателей, чтобы сберечь малый бизнес в такое нелегкое время.
Как представитель государства, Шмыгаль обещает, что будет компенсирована часть заработной платы наемным работникам предприятий, в связи с тем, что, вместо того, чтобы выходить на работу, они останутся дома. По словам премьера, такая программа по частичной безработице, весной-летом этого года помогла сохранить более 450 тыс рабочих мест.
Также чиновник обещает предпринимателям осуществить выплаты на детей в том виде, в котором они существовали весной.
Кроме того, Шмыгаль анонсировал создание механизма реализации непредвиденных обстоятельств, которые могут произойти в связи с карантином выходного дня. Он будет разработан в ближайшее время совместно с Торгово-промышленной палатой.
Подписчики аккаунта премьера бурно отреагировали на заявление политика, обвинив его во лжи – весной никаких выплат произведено не было, а те пару тысяч, обещанных правительством, не спасут ФОП-ов. Кроме того, некоторые предлагают реформировать суды и налоговые органы, которые якобы лишают людей честного заработка.
Ранее "Комментарии" писали о том, что Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время ток-шоу "Хард с Влащенко" рассказал о достижениях правительства в борьбе с коронавирусной инфекцией. В частности, Шмыгаль отметил, что локдаун в начале карантина смог спасти жизни тысяч украинцев.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости