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Коллаборанты на украинских машиностроительных заводах: эксперты объяснили причины явления

Эксперты поделились версиями, почему менеджмент украинских машиностроительных заводов идет на сотрудничество с предприятиями российского ВПК

сегодня, 18:25
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Автор:

Давиденко Евгения

Все чаще появляются сообщения об объявлении подозрений ключевым лицам украинских машиностроительных заводов в сотрудничестве с Российской Федерацией после 24 февраля. Достаточно вспомнить обнародование аудиозаписей телефонных разговоров президента "Мотор Сичи", подтверждавших его сотрудничество с врагом; изъятие документов о поставках Винницким агрегатным заводом оборудования для ремонта техники оккупантов, объявление подозрения дочери эксминистра обороны в экспорте ее предприятиями оборудования для российского ВПК… Эти факты еще нуждаются в расследовании и справедливом приговоре, но тенденция настораживает. "Комментарии" поинтересовались у экспертов, почему менеджмент украинских машиностроительных заводов склонен к коллаборации с врагом.

Коллаборанты на украинских машиностроительных заводах: эксперты объяснили причины явления

Фото: https://pixabay.com/


Виталий Бала предполагает, что указанные факты происходили с молчаливого согласия представителей власти и при поддержке работы СМИ "пятой колонны".


"Украинская контрразведка, которая присутствует на таких заводах, была в их схемах — то есть выбрала деньги, а не служение стране. Кроме того, будем откровенны, очень много разрешалось в информационном пространстве говорить, писать такие вещи, которые создавали бы впечатление, что подобное сойдет с рук. Мол, что бы ни делалось, все равно россия в Украину придет. Это, думаю, тоже сыграло роль", — поделился мнениями политолог.


Он выразил надежду, что на столь важных украинских предприятиях усилят контрразведывательные меры.


Военный эксперт Олег Жданов отмечает: за восемь лет войны с рф правительство не сделало ревизию поставок с отечественных заводов.


"Надо было еще в 2014 году, когда вводились санкции, провести аудит всех торгово-экономических отношений с рф и максимально исключить все договоренности относительно товаров двойного назначения или товаров военного назначения. А у нас за восемь лет объем товарооборота с россией вырос", — возмущается эксперт.


Недавно в ГУР МО заявили , что РФ атаковала Украину украинскими снарядами. По словам Скибицкого, они попали в руки врага в рамках "Будапештского меморандума".







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