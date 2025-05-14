logo

BTC/USD

104199.36

ETH/USD

2693.82

LTC/USD

103.92

USD/UAH

41.70

EUR/UAH

46.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внутренняя политика Когда в Украине пройдут выборы: Ермак дал четкий ответ
commentss НОВОСТИ Все новости

Когда в Украине пройдут выборы: Ермак дал четкий ответ

В феврале президент США Дональд Трамп потребовал от Украины проведения выборов

сегодня, 00:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Марьян Ощановский

Глава Офиса президента Андрей Ермак подчеркнул, что выборы в Украине состоятся, когда это будет разрешать украинское законодательство.

Когда в Украине пройдут выборы: Ермак дал четкий ответ

Выборы в Украине не ко времени. Фото из открытых источников

"При всем уважении, никому не нужно требовать от Украины проведения выборов. Мы – демократическая страна. Украина проведет выборы, когда это позволит закон и все наши граждане получат возможность проголосовать. Таково наше общество, наш менталитет. Демократия – наша сила. Вот почему мы такие сильные и такие смелые", — заявил Андрей Ермак.

Глава ОП также высказался о санкциях против России. По его словам, не все ограничения были действительно эффективными и болезненными для РФ.

"Мы продолжаем анализировать ситуацию. Но можно сказать, что через три года система санкций действительно работает, шаг за шагом. Российская экономика находится в плохом состоянии", – добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что генерала Сергея Суровикина — бывшего командующего группировкой российских войск в Украине, руководившего отступлением из Херсона, — почти за два года отсутствия в публичном пространстве заметили на церемонии возложения венков в Алжире. На фотографиях, сделанных на военном кладбище Дели Ибрагим, Сергей Суровикин изображен во главе колонны сотрудников диппредставительства. Генерал идет рядом с военным атташе России Владимиром Цукановым к могиле советского солдата И. Остапченко.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что требуя от Украины немедленно начать мирные переговоры с Россией, Дональд Трамп отверг разработанные планы европейских стран, которые хотели убедить США ввести санкции против РФ в случае отказа Москвы от 30-дневного перемирия с 12 мая. Европейские дипломаты рассказали The Guardian, что целью визита Кира Стармера, Эммануэля Макрона, Фридриха Мерца и Дональда Туска в Киев было оказывать давление на Дональда Трампа, чтобы он признал, что Владимир Путин медлит с миром, а потому у США нет другого выбора, как ввести жесткие экономические санкции.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.welt.de/politik/ausland/article256110890/Selenskyj-Berater-Es-ist-Trumps-letzter-Aufruf-fuer-alle-die-diesen-Krieg-beenden-wollen.html
Теги:

Новости

Все новости