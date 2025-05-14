Когда в Украине пройдут выборы: Ермак дал четкий ответ

Глава Офиса президента Андрей Ермак подчеркнул, что выборы в Украине состоятся, когда это будет разрешать украинское законодательство.

Выборы в Украине не ко времени. Фото из открытых источников

"При всем уважении, никому не нужно требовать от Украины проведения выборов. Мы – демократическая страна. Украина проведет выборы, когда это позволит закон и все наши граждане получат возможность проголосовать. Таково наше общество, наш менталитет. Демократия – наша сила. Вот почему мы такие сильные и такие смелые", — заявил Андрей Ермак.

Глава ОП также высказался о санкциях против России. По его словам, не все ограничения были действительно эффективными и болезненными для РФ.

"Мы продолжаем анализировать ситуацию. Но можно сказать, что через три года система санкций действительно работает, шаг за шагом. Российская экономика находится в плохом состоянии", – добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что генерала Сергея Суровикина — бывшего командующего группировкой российских войск в Украине, руководившего отступлением из Херсона, — почти за два года отсутствия в публичном пространстве заметили на церемонии возложения венков в Алжире. На фотографиях, сделанных на военном кладбище Дели Ибрагим, Сергей Суровикин изображен во главе колонны сотрудников диппредставительства. Генерал идет рядом с военным атташе России Владимиром Цукановым к могиле советского солдата И. Остапченко.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что требуя от Украины немедленно начать мирные переговоры с Россией, Дональд Трамп отверг разработанные планы европейских стран, которые хотели убедить США ввести санкции против РФ в случае отказа Москвы от 30-дневного перемирия с 12 мая. Европейские дипломаты рассказали The Guardian, что целью визита Кира Стармера, Эммануэля Макрона, Фридриха Мерца и Дональда Туска в Киев было оказывать давление на Дональда Трампа, чтобы он признал, что Владимир Путин медлит с миром, а потому у США нет другого выбора, как ввести жесткие экономические санкции.