Кличко нужны деньги на раздачу взяток, чтобы обманывать Зеленского, - Дубинский

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Slava Kot
Мэр Киева Виталий Кличко, чиновники Офиса Президента и якобы активно преследующие руководство КГГА и коммунальных предприятий силовые структуры, на самом деле могут вводить в заблуждение Президента Владимира Зеленского, "продавая" ему борьбу со столичным городским головой, которая на самом деле не происходит. Такое мнение в своем телеграмм-канале высказал внефракционный народный депутат Александр Дубинский.
Кличко и Зеленский. Фото из открытых источников
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По его мнению, пока "перекладывание брусчатки" приносит нужные плоды: "силовики, получающие взятки, рапортуют только о мелочах, тогда как Кличко и его заместители остаются неприкосновенными".
Напомним, ранее Кличко пожаловался в интервью журналистке Соне Кошкиной, что после вопросов о президентских амбициях в здание КГГА сразу приходят с обысками. В интервью он также утверждал, что за силовыми акциями против мэрии стоит руководство Офиса Президента.
В последние несколько лет правоохранители регулярно приходят с обысками и возбуждают уголовные дела против окружения Виталия Кличко. Сам он называет это политическим давлением и кампанией по дискредитации. Очередное обострение "противостояния" с Банковой произошло после трагических событий 1 июня в Деснянском районе, повлекших проверку укрытий в столице, выявив массу нарушений.
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