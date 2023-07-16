Кличко нужны деньги на раздачу взяток, чтобы обманывать Зеленского, - Дубинский

Мэр Киева Виталий Кличко, чиновники Офиса Президента и якобы активно преследующие руководство КГГА и коммунальных предприятий силовые структуры, на самом деле могут вводить в заблуждение Президента Владимира Зеленского, "продавая" ему борьбу со столичным городским головой, которая на самом деле не происходит. Такое мнение в своем телеграмм-канале высказал внефракционный народный депутат Александр Дубинский.



Кличко и Зеленский. Фото из открытых источников

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“По поводу брусчатки, которую так активно начали перекладывать в Киеве. Это просто способ проводить финансировние, закрывать его актами выполненных работ и собирать откаты с подрядчиков. Кличко и компании сейчас очень нужны деньги на контрпиар против информационных атак Офиса президента и для раздачи взяток силовикам, которые кошмарят столичных чиновников по указанию ОП ”, – написал Дубинский.

По его мнению, пока "перекладывание брусчатки" приносит нужные плоды: "силовики, получающие взятки, рапортуют только о мелочах, тогда как Кличко и его заместители остаются неприкосновенными".



“Кто-то скажет, что Кличко в очередной раз обманул Офис президента, но я думаю, проблема несколько глубже. Продажные чиновники ОП в сговоре с силовиками доят Кличко и дурят президента, которому продают "войну до последнего прокурорского" против Киевского мэра”, — подытожил Дубинский.





Напомним, ранее Кличко пожаловался в интервью журналистке Соне Кошкиной, что после вопросов о президентских амбициях в здание КГГА сразу приходят с обысками. В интервью он также утверждал, что за силовыми акциями против мэрии стоит руководство Офиса Президента.



В последние несколько лет правоохранители регулярно приходят с обысками и возбуждают уголовные дела против окружения Виталия Кличко. Сам он называет это политическим давлением и кампанией по дискредитации. Очередное обострение "противостояния" с Банковой произошло после трагических событий 1 июня в Деснянском районе, повлекших проверку укрытий в столице, выявив массу нарушений.