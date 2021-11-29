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Каждый украинец имеет право задавать вопросы президенту, — политический эксперт о пресс-марафоне

Елена Броницкая считает, что вопросы на пресс-марафоне имели право задавать все журналисты

сегодня, 12:15
Автор:

Козлова Альбіна
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26 ноября президент Украины более пяти часов общался с представителями украинских и международных СМИ. Эксперты уже рассказывали, какие последствия могут иметь громкие заявления главы государства о государственном перевороте.

Каждый украинец имеет право задавать вопросы президенту, — политический эксперт о пресс-марафоне

В Киеве состоялся пресс-марафон, фото Офиса президента

Однако после мероприятия у представителей средств массовой информации осталось все еще немало вопросов, в том числе и по поводу того, как отбирали участников пресс-марафона и почему не аккредитовали всех, кто хотел задать вопрос президенту.

По мнению политического эксперта Елены Броницкой, избирательность в отношении журналистов для их участия в пресс-марафоне – это неправильно. Ведь Украина демократическая республика и даже каждый гражданин может задать вопрос президенту по поводу проблем в той или иной сфере. А журналисты тем более, ведь каждый из них имеет абсолютно равные права общаться с публичными лицами, занимающими государственные должности.

Впрочем, эксперт подчеркивает, что вопрос по поводу того, почему такая избирательность следовало бы задавать работникам Офиса президента, которые организовывали эту встречу, а не Владимиру Зеленскому. Вместе с тем она провела параллель с политбюро, поскольку организаторы пресс-марафона отбирали кого аккредитовать.

Напомним, что журналисты, которых не пригласили на мероприятие, выходили на акцию протеста. Десятки людей с криками "Ганьба" собирались под зданием Creative State of Arsenal. По словам одного из участников акции, президент не встречается с журналистами, которые производили это расследование Pandora Papers. Журналисты-протестующие решили таким образом напомнить президенту, что у нас демократическая страна.

Как сообщал портал "Комментарии", прессмарафон Зеленского обрушил акции самого богатого человека Украины Рината Ахметова.



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Источник: https://comments.ua/
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