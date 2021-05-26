К манипуляциям вокруг Ростислава Шурмы из «Укроборонпрома» может быть причастен Коломойский - СМИ

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Станислав Молчанов
Дискредитация вновь назначенного члена
наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" Ростислава
Шурмы якобы связями с лидером ОПЗЖ Виктором Медведчуком может быть выгодна
другому олигарху Игорю Коломойскому. Об этом пишет "24
канал".
Р. Шурма. Фото из открытых источников
Издание отмечает, что назначение
экс-топ-менеджера компании "Метинвест", которая принадлежит самому богатому
украинцу Ринату Ахметову, а также сына экс-нардепа от "Оппозиционного блока"
Игоря Шурмы — Ростислава Шурмы в набсовет госконцерна "Укроборонпром" вызвало
волну негодования в СМИ. В первую очередь, из-за возможных связей
Шурмы-младшего с Виктором Медведчуком, чьим соратником является его отец. "24
канал" сообщает, что никаких прямых доказательств такой связи не приводится и
указывает на манипулятивный характер таких суждений.
Журналисты приводят факты из биографии
Ростислава Шурмы, согласно которым он имел опосредованное отношение к политике,
занимаясь преимущественно работой на руководящих должностях на предприятиях
"Метинвеста". С 2006 года работал главой "Макеевского метзавода", затем
финдиректором дивизиона стали и проката, замдиректора металлургического
дивизиона "Метинвеста". Был членом набсовета ММК им. Ильича, главой набсовета завода
"Промет" (Болгария), членом совета директоров "Metinvest Trametal" (Италия).
В 2012 — 2019 годах был генеральным
директором меткомбината "Запорожсталь", который входит
в топ-10 крупнейших предприятий Украины. За это время меткомбинат вышел на
стабильную прибыльность и с 2013 по 2018 годы завод получил 17,3 млрд грн
чистой прибыли. С 2010 года Шурма был депутатом Донецкого облсовета по спискам "Партии
регионов". В 2015-2020 гг. возглавлял Запорожскую областную организацию партии
"Оппозиционный блок".
В 2019 году Шурма покинул
"Метинвест" и решил сконцентрироваться на собственных проектах. На сегодняшний
день является директором венчурного фонда "Гелиос", который развивает
солнечные электростанции и другие проекты "зеленой" энергетики в Запорожской
области общей мощностью около 200 МВт.
Издание напоминает, что после ухода из
"Метинвеста" СМИ писали о возможном
назначении Шурмы на должность первого вице-премьера — министра экономики.
Бывший тогда главой Кабмина Алексей Гончарук подтвердил,
что с экс-топ-менеджером "Запорожстали" встречался, но его фамилии в
"шортлисте" на министерские должности нет. В 2020 году Шурма подавал
свою кандидатуру на должность главы "Укрзализныци", но не прошел. В последний
год был регулярным участником встреч
бизнеса и руководства правительства в статусе директора фонда "Гелиос".
После указа Зеленского СМИ
написали, что Ростислав Шурма — как его отец Игорь Шурма — якобы является
близким соратником главы ОПЗЖ Виктора Медведчука. Как пишет "24 канал", в
качестве подтверждения связей экс-топ-менеджера Ахметова именно с Медведчуком
приводятся сомнительные источники. Аналогичную
волну дезинформации поднимали в 2020 году,
когда появилась информация о возможном назначении Шурмы-младшего вице-премьером.
В материале "24 канала" называют концепцию "политической ответственности" детей за деяния своих родителей абсурдной. Несмотря на это, в информпространстве появляются сообщения по аналогии семьи Шурмы и семьи главы "Нафтогаза" Юрия Витренко, чья мать Наталья Витренко когда-то была лидером пророссийской "Прогрессивной социалистической партии".
В частности, такие параллели у себя в Facebook проводит попавший под санкции США нардеп Александр Дубинский. По данным "24 канала", заявление нардепа якобы может косвенно свидетельствовать о "недовольстве" Шурмой в "Укроборонпроме" со стороны Игоря Коломойского.
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