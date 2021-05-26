К манипуляциям вокруг Ростислава Шурмы из «Укроборонпрома» может быть причастен Коломойский - СМИ

Дискредитация вновь назначенного члена наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" Ростислава Шурмы якобы связями с лидером ОПЗЖ Виктором Медведчуком может быть выгодна другому олигарху Игорю Коломойскому. Об этом пишет "24 канал".

Р. Шурма. Фото из открытых источников

Издание отмечает, что назначение экс-топ-менеджера компании "Метинвест", которая принадлежит самому богатому украинцу Ринату Ахметову, а также сына экс-нардепа от "Оппозиционного блока" Игоря Шурмы — Ростислава Шурмы в набсовет госконцерна "Укроборонпром" вызвало волну негодования в СМИ. В первую очередь, из-за возможных связей Шурмы-младшего с Виктором Медведчуком, чьим соратником является его отец. "24 канал" сообщает, что никаких прямых доказательств такой связи не приводится и указывает на манипулятивный характер таких суждений.

Журналисты приводят факты из биографии Ростислава Шурмы, согласно которым он имел опосредованное отношение к политике, занимаясь преимущественно работой на руководящих должностях на предприятиях "Метинвеста". С 2006 года работал главой "Макеевского метзавода", затем финдиректором дивизиона стали и проката, замдиректора металлургического дивизиона "Метинвеста". Был членом набсовета ММК им. Ильича, главой набсовета завода "Промет" (Болгария), членом совета директоров "Metinvest Trametal" (Италия).

В 2012 — 2019 годах был генеральным директором меткомбината "Запорожсталь", который входит в топ-10 крупнейших предприятий Украины. За это время меткомбинат вышел на стабильную прибыльность и с 2013 по 2018 годы завод получил 17,3 млрд грн чистой прибыли. С 2010 года Шурма был депутатом Донецкого облсовета по спискам "Партии регионов". В 2015-2020 гг. возглавлял Запорожскую областную организацию партии "Оппозиционный блок".

В 2019 году Шурма покинул "Метинвест" и решил сконцентрироваться на собственных проектах. На сегодняшний день является директором венчурного фонда "Гелиос", который развивает солнечные электростанции и другие проекты "зеленой" энергетики в Запорожской области общей мощностью около 200 МВт.

Издание напоминает, что после ухода из "Метинвеста" СМИ писали о возможном назначении Шурмы на должность первого вице-премьера — министра экономики. Бывший тогда главой Кабмина Алексей Гончарук подтвердил, что с экс-топ-менеджером "Запорожстали" встречался, но его фамилии в "шортлисте" на министерские должности нет. В 2020 году Шурма подавал свою кандидатуру на должность главы "Укрзализныци", но не прошел. В последний год был регулярным участником встреч бизнеса и руководства правительства в статусе директора фонда "Гелиос".

После указа Зеленского СМИ написали, что Ростислав Шурма — как его отец Игорь Шурма — якобы является близким соратником главы ОПЗЖ Виктора Медведчука. Как пишет "24 канал", в качестве подтверждения связей экс-топ-менеджера Ахметова именно с Медведчуком приводятся сомнительные источники. Аналогичную волну дезинформации поднимали в 2020 году, когда появилась информация о возможном назначении Шурмы-младшего вице-премьером.

В материале "24 канала" называют концепцию "политической ответственности" детей за деяния своих родителей абсурдной. Несмотря на это, в информпространстве появляются сообщения по аналогии семьи Шурмы и семьи главы "Нафтогаза" Юрия Витренко, чья мать Наталья Витренко когда-то была лидером пророссийской "Прогрессивной социалистической партии".

В частности, такие параллели у себя в Facebook проводит попавший под санкции США нардеп Александр Дубинский. По данным "24 канала", заявление нардепа якобы может косвенно свидетельствовать о "недовольстве" Шурмой в "Укроборонпроме" со стороны Игоря Коломойского.

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