Принципиальная позиция председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука и других депутатов этой политической силы не позволила втянуть украинский парламент в сомнительные схемы грантоедских прозападных организаций. Об этом говорится в материале интернет-издания ГолосUA.

Отмечается, что много лет подряд позитивные отзывы со стороны Верховной Рады, фактически, служили мощным прикрытием сомнительной деятельности этих организаций в Украине.

"Медведчук и его коллеги не позволили использовать законодателей ВР в качестве инструмента прикрытия коррупционных схем грантоедов. Именно одобрение ВР являлось для спонсоров "наеймов" главной гарантией", - отмечается в статье.

Авторы материала подробно расписывают, как грандоеды зарабатывают на своей деятельности этом приличные капиталы.

"Большинство из них оформлены, как физические лица-предприниматели (ФОП), которые получают подряд на обслуживание грантов. Например, сейчас та же ОПОРА ищет специалистов по подготовке дистанционного обучающего курса для сотрудников полиции. А еще – объявила тендер на закупку медицинских масок и препаратов для наблюдателей на выборах. Представляете, сколько денег можно отмыть только на средствах защиты? Как доказать, что наблюдатель из Канады использовал 10 масок в день, а наблюдатель из Грузии пятнадцать раз поливал руки антисептиком? Кто проверит эти цифры? Да никто. Именно поэтому вокруг грантовых денег идет нещадная борьба за распил. А мелкие ФОПы служат для обналички выделенных Западом средств, себе они берут небольшой процент, основная сумма уходит солидным "борцунам" за реформы, свободу слова, честные выборы и пр. Правда, есть еще декларации, где получатели донорской помощи все-таки вынуждены отчитываться о том, откуда взяли денег на безбедную жизнь. Вот чтоб не попадать в такие истории, и существует "крыша" Верховной Рады, однако, на этот раз она протекла", - пишет ГолосUA.

Принципиальная позиция Виктора Медведчука и других депутатов от ОПЗЖ не позволила Верховной Рады утвердить отчеты двух одиозных грантоедских организаций. Оппозиция убедила своих коллег, что парламент не должен санкционировать деятельность сомнительных структур.

2 сентября Комитет ВР по правам человека не принял важнейший для грантоедов пункт повестки дня: "Утверждение результатов проектов международной помощи". Оппозиционные депутаты спутали им карты, надавив на руководство профильного комитета. Главный аргумент представителей ОПЗЖ валил с ног членов "открытого общества": почему ВР должна поддерживать грантоедов, если никто из депутатов не принимал решения о сотрудничестве с фондом "Возрождение", USАID, не голосовал за выделение им средств и уж тем более не контролировали их прохождение и распределение.

"Действительно, давайте зададимся вопросом: причем тут Верховная Рада к финансовым операциям иностранных агентов?! И почему комитет ВР должен утверждать такие отчеты иностранных агентов", - говорится в материале.

Убедив комитет не голосовать за отчеты грантоедов, Медведчук и депутаты от ОПЗЖ нанесли серьезный удар по их деятельности.

"В итоге они не смогли получить справку о честном и прозрачном освоении денег западных доноров. А это сразу влечет за собой тяжелые последствия: уменьшение сумм, сокращение программ, и, как следствие – числа грантоедов в Украины", - подытоживает ГолосUA.

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