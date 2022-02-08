Интервью с Чаусом лишний раз напомнит о коррупции во времена Порошенко, - эксперт

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Станислав Молчанов
Сенсационное интервью с судьей Николаем Чаусом, которое недавно анонсировал экс-генпрокурор Юрий Луценко, никакой пользы украинцам не принесет, а вот враги могут им воспользоваться. Такое мнение на своей странице в Facebook высказал политический эксперт Кирилл Сазонов.
Кирилл Сазонов - фото: 5 канал
Эксперта также удивило, что о "пытках" над судьей Чаусом абсолютно ничего не известно его адвокату и жене. Кроме того, "тайное" интервью одиозного судьи, подозреваемого в получении неправомерной выгоды, не принесет никаких политических дивидендов однопартийцу Юрию Луценко, лидеру ЕС Петру Порошенко.
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