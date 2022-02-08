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Интервью с Чаусом лишний раз напомнит о коррупции во времена Порошенко, - эксперт

По словам экс-генпрокурора Украины, во время интервью судья рассказал о пытках после его похищения из Молдовы

сегодня, 15:40
Автор:

Станислав Молчанов
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Сенсационное интервью с судьей Николаем Чаусом, которое недавно анонсировал экс-генпрокурор Юрий Луценко, никакой пользы украинцам не принесет, а вот враги могут им воспользоваться. Такое мнение на своей странице в Facebook высказал политический эксперт Кирилл Сазонов.

Интервью с Чаусом лишний раз напомнит о коррупции во времена Порошенко, - эксперт

Кирилл Сазонов - фото: 5 канал

"Это негативно влияет на отношения Украины с Молдовой. Также бросает тень на украинскую армию и спецслужбы. Сейчас в условиях концентрации российских войск на границах Украины, когда нам пытаются выкрутить руки ради выполнения "минских договоренностей", такая информация может заинтересовать только нашего врага", — отметил Сазонов.

Эксперта также удивило, что о "пытках" над судьей Чаусом абсолютно ничего не известно его адвокату и жене. Кроме того, "тайное" интервью одиозного судьи, подозреваемого в получении неправомерной выгоды, не принесет никаких политических дивидендов однопартийцу Юрию Луценко, лидеру ЕС Петру Порошенко.

"Что интересного может рассказать персонаж, который мог складывать деньги в стеклянные банки? Кому это может быть выгодно? Ведь Петру Порошенко лишнее упоминание об одиозных коррупционных судьях во время его президентства бонусов не предоставит точно”, — написал Сазонов.


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Источник: https://www.facebook.com/kirilo.sazonov
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