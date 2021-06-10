Институт перфектов: исчезнут ли облгосадминистрации в Украине

В Верховной Раде продолжается обсуждение деталей президентского законопроекта о введении в Украине института перфектов в рамках реформы децентрализации власти. Об этом во время пресс-конференции рассказал председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко, информируют "Комментарии".



Децентрализация в Украине. Фото: vidsebe.media

"Идея была вообще отказаться от государственных администраций — перейти в исполкомы областных советов, исполкомы советов громад, которые, кстати, уже работают. Дискутируется вопрос о необходимости районных советов — он открыт. Мое личное мнение, что не нужны, но будем смотреть, какой текст в финале будет", — отметил Корниенко.

По его словам, наиболее активно народные депутаты обсуждают с представителями местного самоуправления позицию государства, которую должны, по замыслу президента, представлять перфекты в регионах.

"Громады говорят, что не надо ему (перфекту, — ред.) вообще никаких полномочий, пусть перфект просто будет где-то и что-то говорит. Так, очень абстрактно, желательно не о нас, желательно, чтобы не указывал на наши нарушения, административный надзор не осуществлял. Но позиция нашей центральной власти: перфекту нужно предоставить определенные полномочия", — рассказал председатель партии "Слуга народа".

У перфекта должен быть доступ к документам, в частности — к проектам решений местных громад, считают в монобольшинстве.

В партии "Слуга народа" выступают не "за жесткого перфекта", который будет отменять решения советов, но этот чиновник должен иметь определенные инструменты, говорит Корниенко.

"Мы приняли от Франции классную идею — выделенные суды перфекта, и думаем, воплотим ее. Это суды, которые работают 24/7, и если громада, не дай бог, где-то что-то в 22:00 в пятницу проголосовала, то перфекту не надо ждать до понедельника, чтобы это решение пойти оспаривать... Решения должны отменять суды", — рассказал нардеп.

Перфект также должен координировать органы исполнительной власти, что пока выполняют областные и районные госадминистрации, добавил Корниенко. Однако в службе перфекта будут работать только 50 человек, а не 600, как в ОГА.

"Когда это будет? Другой вопрос. Это трудный вопрос, потому что это изменения в Конституцию. Это 300 голосов... Изменения в Конституцию не просто проходят в парламенте, нужна консолидация. К сожалению, наши политические оппоненты по-другому видят децентрализацию. Они ее оспаривают в Конституционном суде, поэтому здесь вопрос, как мы будем искать с ними компромисс", — резюмировал председатель партии "Слуга народа".

Напомним, Верховная Рада Украины в ближайшее время рассмотрит законопроект о реформе Конституционного суда Украины.

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