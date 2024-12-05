Игорь Кривецкий: Я бы всех политиков пропустил через полиграф



















Все политики в Украине — бывшие и действующие — должны пройти полиграф. Это должно быть обязательным условием присутствия в политической жизни страны. Об этом в интервью Дмитрию Гордону заявил Игорь Кривецкий, предприниматель, политик и меценат.

Народный депутат Украины 7-го созыва Игорь Кривецкий. Фото из открытых источников

"Чтобы знать правду, я бы вообще пропустил всех политиков, которые были, через полиграф. Это единственная верная идея. Я могу сейчас вам рассказывать разное и быть при этом агентом. Мы должны знать, почему так произошло, что россияне думали, что могут зайти и захватить нашу страну? Кто здесь работал и давал им такие надежды? Кто продолжает работать и давать надежду? На этом нужно поставить точку", – заявил Кривецкий.

По его мнению, прохождение полиграфа должно быть обязательным и принудительным для политиков – без "не хочу", "это нарушает мои права" или "нарушает Конституцию". Кроме поиска ответов на вопросы, которые сегодня беспокоят общество, полиграф поможет восстановить доверие людей к государственным институтам и восстановить историческую справедливость.

"Беда украинцев в том, что они хотят верить в плохое и не хотят верить в хорошее. Хорошим может быть немец, француз, англичанин, а украинец – плохой. Это было навязано Московией сотнями лет. Это нужно искоренять", – считает Кривецкий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава инициировал и прошел полиграф на предмет того, причастен ли он к утечке данных из Национального антикоррупционного бюро. "Инициировал и прошел полиграф. Готовность к его прохождению я декларировал перед должностными лицами НАБУ, международными партнерами и обществом, как только сведения о наличии уголовного производства по "ливням информации" стали известны публично. Вывод: к ливням не причастен", — отметил заместитель директора НАБУ.