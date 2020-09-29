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Главная Новости Политика внутренняя политика Губернатор Закарпатской области стал «супергероем»: в сети появилось необычное видео
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Губернатор Закарпатской области стал «супергероем»: в сети появилось необычное видео

В Закарпатской ОГА заявили, что не имеют отношения к видео

29 сентября 2020, 14:07
Автор:

Татьяна Веремеева

В сети появился анимационный видео-ролик, центральным персонажем которого, в образе супер-героя, стал губернатор Закарпатской области Алексей Петров. Об этом сообщает "КП" в Украине".

Губернатор Закарпатской области стал «супергероем»: в сети появилось необычное видео

Издание сообщает, что в Закарпатской ОГА заявили, что не имеют отношения к созданию ролика. Директор департамента информационной деятельности Закарпатской ОГА Марина Коваль рассказала, что производством ролика занимались люди по партийной линии.

Персонажи, которые напоминают героев комиксов (Человек-паук, Дэдпул и Бэтмен) на видео спасают Закарпатье. Один из героев пытается погасить пожар, второй – спешит на помощь кричащей женщине, а третий – реагирует на сообщение о беде с туристами. В то же время, еще один герой, который напоминает Алексея Петрова, считает, что должен помочь с вырубкой леса, мусорными свалками и отсутствием авиасообщения с регионом.

Ранее "Комментарии" писали, что президент Украины Владимир Зеленский посетил Закарпатскую область. В ходе рабочей поездки в регион глава государства вручил награды священнослужителям греко-католической епархии и Украинской православной церкви.


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