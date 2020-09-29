Губернатор Закарпатской области стал «супергероем»: в сети появилось необычное видео

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Татьяна Веремеева
В сети появился анимационный видео-ролик, центральным
персонажем которого, в образе супер-героя, стал губернатор Закарпатской области
Алексей Петров. Об этом сообщает "КП"
в Украине".
Издание сообщает, что в Закарпатской ОГА заявили, что не
имеют отношения к созданию ролика. Директор департамента информационной
деятельности Закарпатской ОГА Марина Коваль рассказала, что производством
ролика занимались люди по партийной линии.
Персонажи, которые напоминают героев комиксов (Человек-паук, Дэдпул и Бэтмен) на видео спасают Закарпатье. Один из героев пытается погасить пожар, второй – спешит на помощь кричащей женщине, а третий – реагирует на сообщение о беде с туристами. В то же время, еще один герой, который напоминает Алексея Петрова, считает, что должен помочь с вырубкой леса, мусорными свалками и отсутствием авиасообщения с регионом.
Ранее "Комментарии" писали, что президент Украины Владимир
Зеленский посетил Закарпатскую область. В ходе рабочей поездки в регион
глава государства вручил награды священнослужителям греко-католической епархии
и Украинской православной церкви.
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