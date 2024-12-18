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Готовится ли власть к выборам: в "СН" сделали неожиданное заявление

У Зеленского рассказали, когда в Украине возможны выборы

18 декабря 2024, 00:10
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Марьян Ощановский

Власть обсуждает проведение выборов в Украине после завершения войны.

Готовится ли власть к выборам: в "СН" сделали неожиданное заявление

Власти планируют выборы после войны. Фото из открытых источников

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк в комментарии изданию Politico рассказала, что власть рассматривает вариант внедрения онлайн-голосования на выборах.

При этом она отметила, что в настоящее время во властных кругах "изучают разные модели выборов".

По ее словам, один из обсуждаемых вариантов предусматривает электронное голосование для граждан, находящихся за границей и на оккупированных территориях. Также во власти рассматривается возможность голосования по почте и личное голосование за границей.

Кроме того, власть изучает голосование по доверенности, когда избиратель сможет назначить доверенное лицо, которое проголосует за него.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ВСУ призвали военное руководство наказать командование 211-й понтонно-мостовой бригады, которое издевалось над военнослужащими. Ситуацию в 211-й бригаде ВСУ прокомментировал заместитель командира бригады, майор ВСУ Максим Жорин. "О ситуации в 211-й бригаде: конченые п*д*р*сы, которые должны быть наказаны максимально жестко. Больше всего в этой истории удивляет, что это продолжалось так долго. И никого в целой бригаде не нашлось с яйцами, кто рассказал бы о ситуации", — отметил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что украинских военнослужащих вывели из полуокружения, в котором они оказались южнее города Курахово в Донецкой области, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс". "Ребят вывели из "Успеновского кармана". Уже давно было сказано о том, что сделано это, к сожалению, очень поздно", — сообщил военный "Алекс". По словам офицера ВСУ, украинским солдатам приходилось выходить через боевые порядки россиян.



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Источник: https://www.politico.com/
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