Города на западе Украины выступают резко против Киева: о чем идет речь

Положения государственного бюджета на 2025 год продолжают вызывать споры и критику. Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив обратился к правительству, народным депутатам, к президенту Украины, сообщает портал “Комментарии”.

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"Речь идет о том, что в новом бюджете на 2025 год идет очередное сворачивание децентрализационных процессов. В частности, предлагается изъять еще 4% НДФЛ из громады и реверсную дотацию. Когда у общины изъят 186 миллионов гривен, что для нас значительная сумма. Особенно после того, как в этом году изъяли все налоги, которые направлялись от зарплат полицейских, силовиков, чрезвычайников, военных в государственный бюджет”, — отметил он.

Мэр города отметил, что в новом проекте бюджета, к сожалению, есть изъятие 4% налога на доходы физических лиц, что существенно снизит доходы всех общин.

“Я как председатель Ассоциации городов в Ивано-Франковской области, категорически против! Все громады подписались против изъятия 4% и реверсной дотации. Это дополнительно 186 миллионов гривен. Это примерно 11-12 тысяч FPV-дронов. Вы знаете, что Франковская громада направила в этом году более 600 миллионов гривен в поддержку наших защитников. Изъятие еще дополнительных средств уменьшит помощь нашим военным”, — подчеркнул Руслан Марцинкив.

По словам мэра города, в военное время важно сохранить децентрализацию и не сбавлять доходы общин. "Поэтому обращаюсь к правительству, к депутатам Верховной Рады, особенно от Ивано-Франковской области, защитить громады особенно в это непростое время от изъятия средств", — подытожил он.









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