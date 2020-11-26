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Главу МОЗ планируют сменить - СМИ

Сам Степанов отрицает данную информацию

сегодня, 17:31
Автор:

Дмитрий Симоненко

Главу Министерства здравоохранения Максима Степанова ближайшее время хотят освободить от исполнения обязанностей главы ведомства. Об этом сообщает Украинская Правда со ссылкой на свои источники в офисе лидера государства.

Главу МОЗ планируют сменить - СМИ

"Степанов, мы думали, классный менеджер. Но он, например, дает поручения о доставке кислорода на области, а затем может это совсем не контролировать. Поэтому все делается как-то в ручном управлении", — отметил собеседник из ОП.

Но после увольнения Степанова возникает проблема назначения нового кандидата, ведь из-за пандемии нет желающих стать Министром МОЗ. Все понимают, что вскоре карьера назначенного министра может пойти под откос из-за ситуации с уровнем и темпом заболеваемости коронавирусом в Украине.

Также известно, что единственным кандидатом на пост является амбициозный нынешний главный санитарный врач Виктор Ляшко. Говорят, он устал быть только врачом.

В свою очередь, Степанов опровергает информацию. В эфире одного из украинских каналов он заявил, что собирается продолжать спасать украинскую нацию. Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Министерстве здравоохранения рассказали, когда эта волна пандемии коронавируса в Украине пойдет на спад. В ведомстве подчеркнули, что обязательным условием для достижения положительного результата в эпидемиологической обстановке по Украине является карантин выходного дня. Он поможет удерживать уровень больных цифре 11-12 тысяч, а в дальнейшем и снизить это количество.


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Источник: https://www.pravda.com.ua/news/2020/11/26/7274940/
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