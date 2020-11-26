Главу МОЗ планируют сменить - СМИ

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Дмитрий Симоненко
Главу Министерства здравоохранения Максима Степанова ближайшее время хотят освободить от исполнения обязанностей главы ведомства. Об этом сообщает Украинская Правда со ссылкой на свои источники в офисе лидера государства.
Но после увольнения Степанова возникает проблема назначения нового кандидата, ведь из-за пандемии нет желающих стать Министром МОЗ. Все понимают, что вскоре карьера назначенного министра может пойти под откос из-за ситуации с уровнем и темпом заболеваемости коронавирусом в Украине.
Также известно, что единственным кандидатом на пост является амбициозный нынешний главный санитарный врач Виктор Ляшко. Говорят, он устал быть только врачом.
В свою очередь, Степанов опровергает информацию. В эфире одного из украинских каналов он заявил, что собирается продолжать спасать украинскую нацию. Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Министерстве здравоохранения рассказали, когда эта волна пандемии коронавируса в Украине пойдет на спад. В ведомстве подчеркнули, что обязательным условием для достижения положительного результата в эпидемиологической обстановке по Украине является карантин выходного дня. Он поможет удерживать уровень больных цифре 11-12 тысяч, а в дальнейшем и снизить это количество.
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