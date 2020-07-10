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Глава СНБО отрицает дефицит воды в Крыму

Глава СНБО Алексей Данилов утверждает, что дефицит воды в оккупированном Крыму переживают только предприятия

сегодня, 01:11
Автор:

Екатерина Белоброва
Глава СНБО отрицает дефицит воды в Крыму

Глава Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что жители Крыма, который с 2014 года находится под фактическим контролем России, не испытывают проблем с водоснабжением. Об этом чиновник рассказал в передаче  "Право на власть", передает агентство "РБК-Украина".

Так, по словам Данилова, реальный дефицит воды существует только на предприятиях, которые снабжают налогами Российскую Федерацию.

"То, что там нет воды для промышленности - это уже другой вопрос. Позиция довольно проста, когда там будет украинская промышленность, когда там будет Украина - там обязательно буду украинская вода", - отмечает руководитель СНБО.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в партии "Слуга народа" звучала мысль сделать водоснабжение в Крыму разменной монетой в вопросах Донбасса.

"Если дать воду в Крыму, но иметь большое какое-то преимущество в переговорах по Донбассу, моя личная позиция, буду это считать достаточным компромиссом. Я бы на такое пошел, потому что в Крыму, так или иначе, водой будут пользоваться граждане Украины", - указывал в феврале этого года Давид Арахамия.


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