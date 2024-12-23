Гладких: стремление Тимошенко достичь политических целей на теме снижения цен на лекарства может привести к проблемам

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Кравцев Сергей
Как сообщает портал "Комментарии", о возможных негативных последствиях от игры в политику лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко на тему решения проблемы снижения цен на лекарства в эфире "Единого телемарафона" рассказал политический аналитик Валентин Гладких. Эксперт подробно прокомментировал причины чрезмерных эмоций вокруг подготовки поправок к закону "О лекарственных средствах".
Юлия Тимошенко. Фото из открытых источников
По мнению Валентина Гладких, все сложности связаны с тем, что Юлия Тимошенко пытается превратить ситуацию в самопиар. То есть происходит политизация очень важного вопроса.
С началом широкомасштабного вторжения Тимошенко оказалась среди аутсайдеров, последние рейтинги показывали, что у нее едва ли не самый большой антирейтинг. С этим нужно было что-то делать, и вполне возможно, что политтехнологи Тимошенко посоветовали ей сосредоточиться на решении проблемы цен на лекарства, отметил аналитик.
Он считает, что простого ответа на вопрос, как добиться снижения цен на лекарства нет.
По его словам, следовательно, с одной стороны, есть проблема, которую нужно решать, а с другой стороны, есть желание все решать "кавалерийским наскоком". Причем не в том смысле, чтобы быстро решить проблему, а чтобы достичь каких-либо политических целей. И именно это может повлечь не положительные, а негативные последствия.
Валентин Гладких также посоветовал не торопиться с рассмотрением вопроса.
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