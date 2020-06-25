Геращенко рассказал, кто демонизировал Авакова в глазах украинцев

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что во время президентства Петра Порошенко в Украине системно проводились кампании по дискредитации главы МВД Арсена Авакова, чтобы очернить его образ и вызвать недоверие к проведенным реформам в Нацполиции. Об этом он рассказал в интервью агентству "РБК-Украина".

Так, по словам Геращенко, несмотря на низкую оценку доверия граждан правоохранительным органам, а это, по последним социологическим опросам 19,9%, достижения в этой области проведены значительные и неприязнь к фигуре Авакова имеет искусственную природу.

"Все познается в сравнении, поэтому давайте сравним с ситуацией февраля 2014 года. Тогда уровень доверия к милиции вообще был несущественный. Мы получили милицию в том виде, в котором ее ненавидели почти все. За шесть лет это неплохой результат. Но за все годы президентства Петра Порошенко он постоянно делал все, чтобы дискредитировать фигуру министра внутренних дел и реформы, которые он проводил", - отметил заместитель министра внутренних дел.

При этом Геращенко сослался на экс-нардепа времен Виктора Януковича, который скрывается в Германии, о том, что Порошенко выделил 30 миллионов долларов США на очернение Кабмина Арсения Яценюка, при котором Аваков и занял свой пост.

"Мы видели системные кампании по дискредитации. Как только мы сделали новую патрульную полицию, началась кампания о том, что они постоянно бьют свои машины. Или о том, что эти новые полицейские – неопытные. Но они точно лучше тех, кто был!", - убежден чиновник.

При этом Антон Геращенко не отрицает, что и после ухода Порошенко в политике есть лица, недовольные работой МВД, в частности, речь идет о депутатах фракции "Голос" и некоторых представителях "Слуги народа". Однако никто из них не предоставил никаких конкретных претензий к Авакову, в том числе и те, кто подписал заявление о его отставке.

"То есть в обществе создано некое восприятие, что Арсен Аваков – это плохо. Это было заложено еще в 2014 году. Порошенко вложил огромные силы в системную дискредитацию министра внутренних дел, чтобы его ослабить как политика и члена коалиции", - подчеркнул его зам.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский назвал условия, при которых он подпишет документ об отставке Арсена Авакова.





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