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Отставка Авакова: Зеленский назвал условия

Президент Зеленский не собирается отправлять в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова из-за громких дел о перестрелке в Броварах и изнасиловании в полицейскому участке в Кагарлыке

сегодня, 12:21
Автор:

Виолетта Комаровская
Отставка Авакова: Зеленский назвал условия

Арсен Аваков сможет уволиться с Кабмина только, когда поставит точку в деле об убийстве Павла Шеремета. До того вопрос об отставке  министра МВД поднимать в Офисе президента не будут, рассказал Владимир Зеленский в интервью изданию "Украинская правда".

Даже после столь резонансных дел, как вооруженные разборки перевозчиков в Броварах и изнасилование женщины в полицейском участке в Кагарлыке, Зеленский и не думал указать Авакову на выход. Он должен выполнить главную задачу, за которую несет персональную ответственность, говорит президент. Это расследование убийства журналиста Шеремета. Напомним, сейчас в деле есть несколько подозреваемых, которых считают исполнителями убийства. К слову, сами они это отрицают. А вот имена организаторов и заказчиков до сих пор неизвестны, по крайней мере, общественности. 

"Я хочу видеть результаты расследований по делу Гандзюк и по Шеремету. Шеремет - это его персональная ответственность. Мы говорили с ним о этом и он знает, что я хочу увидеть финал. То, что мы имеем сейчас, там все слишком неоднозначно. Это действительно громкое дело и я не хочу, чтобы история Шеремета закончилась так же, как история об убийстве журналиста Гонгадзе", - рассказал Владмир Зеленский. 

К слову, ответственность за события в Броварах и Кагарлыке тоже должен понести глава МВД, говорит президент, но при этом оставаясь на посту. 

Ранее Зеленский уже говорил о том, что дал Авакову испытательный срок. А точку в деле об убийстве Шеремета он должен поставить к концу этого года. Кстати, Арсен Аваков возглавляет Министерство внутренних дел дольше, чем любой другой из его предшественников. Его назначили еще в 2014 году. С тех пор он успел поработать в правительстве Яценюка, Гройсмана, Гончарука и Шмыгаля. 

Напомним, "Комментарии" также рассказывали о том, почему президент Зеленский больше не общается с бывшим главой ОП Андреем Богданом и о чем договаривался с Петром Порошенко после выборов.


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Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2020/06/11/7255137/
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