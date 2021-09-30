Геращенко будет координировать защиту бизнеса в Министерстве внутренних дел Украины

Офис защиты бизнеса вскоре будет создан в структуре МВД. Об этом сообщил Денис Монастырский, министр внутренних дел, во время общения с предпринимателями и парламентариями.

Антон Геращенко - фото МВД

29 сентября 2021 состоялась встреча Дениса Монастырского с представителями бизнеса и депутатами Верховной Рады Украины. С министром общались, в частности, Галина Янченко, возглавляющая комиссию ВР по защите инвесторов, Михаил Кузнецов с Нацполиции и Юрий Сорочинский, представитель крупной компании по производству спиртосодержащих напитков. Участники обменялись информацией о сложностях, с которыми сталкиваются предприниматели, и о том, как представители правоохранительных органов планируют им помогать в решении проблем.

Офис по вопросам защиты бизнеса будет создан как структурное подразделение МВД. Возглавит его Антон Геращенко, советник министра, а ответственным за защиту станет Евгений Енин, первый зам. Также в структуру войдет Игорь Клименко, председатель Нацполиции, и Сергей Пантелеев, представитель Главного следственного управления НПУ. В течение трех месяцев новая структура покажет реальный результат в борьбе с контрабандой и контрафактом.

Чтобы защитить бизнес, МВД планирует больше внимания направлять на детенизацию рынка табачных изделий, топлива и спирта, а также на борьбу с контрабандой.

По оценкам экспертов, миллиарды гривен бюджет недополучает, поскольку большая часть этого рынка находится в тени.

Одновременно будет происходить борьба с коррупцией среди правоохранителей и рейдерством. Благодаря этим действиям возрастут поступления в бюджет, активизируются инвесторы и после этого МВД будет просить чиновников повысить расходы на работу министерства, в частности, заработную плату работникам.

Свое видение на преграды для бизнеса высказал и Юрий Сорочинский. По его мнению, самая большая проблема — это чрезмерная забюрократизированность всех нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность компаний, в частности, изготовление алкогольной продукции.

С 1997 года с уровня 5-7% теневого алкоголя мы дошли до уровня 50-60%, из-за достаточно "мощной" системі государственного регулирования.

Согласно исследованию СГ "Рейтинг" , почти 60% украинский считают антикоррупционную реформу "совсем неудачной" и почти 40% — неудачной считают реформу правоохранительных органов.

Напоминаем, что портал "Комментарии" получил объяснения эксперта по сложностей борьбы с контрабандой сигарет .





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