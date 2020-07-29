Гендиректор «Укроборонпрома» Абромавичус может покинуть должность

Новая команда госконцерна "Укроборонпром" продолжит работу, однако гендиректор госконцерна Айварас Абромавичус может сменить должность, сообщил сам Абромавичус по итогам встречи в среду в Офисе президента (ОП). Об этом пишет "Интерфакс-Украина".



"Команда будет работать дальше, я также буду работать дальше, и мы скоро увидим на какой должности", – сказал он в ходе круглого стола Киевской школы экономики в среду.

По его словам, по итогам встречи в ОП он сделал вывод о политической поддержке двигаться дальше в проводимых в госконцерне изменениях.

Абромавичус напомнил, что изначально шел на должность гендиректора только на 2-3 месяца, чтобы начать финансовый и forensic-аудит, разработать стратегические документы и завести новую команду.

"За 11 месяцев мы завели почти 70 профессиональных людей в концерн из 260 людей, то есть все замы генерального директора совсем новые люди И поменяли почти 30 руководителей наибольших предприятий. Сейчас я уже 11 месяцев на этой должности, и это втрое или вчетверо больше, чем я планировал, и какие были договоренности лично с президентом", – сказал гендиректор "Укроборонпрома".

Согласно данным агентства "Интерфакс-Украина", ранее рассматривался вопрос возможного возвращения Абромавичуса в набсовет госконцерна. Он уже возглавлял его в период с начала июня по конце августа 2019 года, когда президент Владимир Зеленский назначил его гендиректором "Укроборонпрома". Тогда Абромавичус отметил, что это решение было вынужденным из-за начавшихся негативных процессов, и он будет возглавлять компанию до отбора нового руководителя на конкурсе.

Ранее "Комментарии" писали, что государственный концерн "Укроборонпром" заказал 500 экземпляров журнала Forbes. Сумма сделки составила 43 500 гривен. Такая информация опубликована на сайте системы публичных закупок Prozorro. Согласно простой арифметике, цена одного экземпляра составила 87 гривен, в то время как розничная стоимость на рынке – около 150 гривен.

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