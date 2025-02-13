ГБР спешит с делом Порошенко: о чем будет просить суд

Государственное бюро расследований просит суд ограничить сроки ознакомления с делом пятому президенту Украины, народному депутату Петру Порошенко, которого Бюро подозревает в совершении государственной измены и содействии деятельности террористических организаций. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР.

Петр Порошенко. Фото: из открытых источников

В сообщении говорится, что следователи подали в Печерский районный суд Киева ходатайство об установлении подозреваемым действующему и бывшему народным депутатам (Медведчук -ред.) и топ-менеджеру угольной сферы, а также их защитникам срока для ознакомления с материалами досудебного расследования.

ГБР указывает, что завершило расследование уголовного производства по организации преступной схемы поставки угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины на общую сумму около 1,5 миллиарда гривен еще 2 сентября 2022 года.

Тогда же материалы дела были переданы на ознакомление стороне защиты и подозреваемым. Однако подозреваемые, в частности Порошенко, злоупотребляют своими процессуальными правами и не появляются для ознакомления с материалами производства, заявляют в ГБР.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский 13 февраля ввел санкции против пятого президента Украины, лидера "Европейской Солидарности" Петра Порошенко, бизнесмена Игоря Коломойского. Также в санкционном списке оказался экс-нардеп, лидер запрещенной в Украине партии "ОПЗЖ", кум Путина Виктор Медведчук.

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