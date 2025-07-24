В начале вторжения глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак и президент Украины Владимир Зеленский держали под рукой штурмовые винтовки на случай, если российские войска прорвутся на территорию комплекса. Об этом рассказал сам руководитель ОП в интервью Financial Times.

«Fuck you», – кого Ермак послал в начале войны

Как вспоминал один из помощников, винтовки были там или для того, чтобы пробиться наружу, или для того, чтобы обеспечить достойный конец, а не быть захваченным. "Я не боялся, – сказал Ермак. — Я думал об этом... но я не волновался за себя. Я боялся за свою семью и украинский народ".

Когда Кремль позвонил в Киев в начале полномасштабного вторжения, чтобы заставить их признать поражение, зазвонил телефон Ермака. На линии находился заместитель руководителя администрации Путина Дмитрий Козак. Он приказал Ермаку убедить Зеленского сдаться или быть готовым столкнуться со всей мощью русской армии. "Идите вы на х*й!" — ответил Ермак, кладя трубку.

По словам двух украинских чиновников, причастных к военному планированию, Ермак несколько раз отклонял решение военного руководства, а в определенных ситуациях оказал "полное влияние" на операции на поле боя. Одним из самых ярких примеров, по их словам, было его влияние на битву за Бахмут.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский накануне своего 60-летия заявил, что не планирует уходить в отставку, несмотря на достижение пенсионного возраста. Как сообщает портал "Комментарии", свое заявление главком сделал в интервью The Washington Post.

СМИ отмечает, 26 июля Сырскому исполнится 60 лет – это возраст, соответствующий официальному порогу выхода на пенсию. Впрочем, сам главнокомандующий лишь посмеялся над предположениями о возможной отставке. По его словам, он может сделать 100 отжиманий без остановки, несмотря на то, что, как отмечают его помощники, почти не спит. Также Сырский отметил, что он мотивирует осознание личной роли в защите украинских граждан.

"Я понимаю, что должен делать больше и лучше", — высказался главком.