Фракция Балоги в Закарпатском облсовете самораспустилась вслед за ОПЗЖ, — эксперт

Фракция Виктора Балоги в Закарпатском областном совете самораспустилась следующей после ОПЗЖ. Об этом политический эксперт Алексей Голобуцкий написал на своей странице в Facebook.

Фото: Facebook Алексей Голобуцкий

"Балога все. Его именная фракция в Закарпатском облсовете пошла вслед за российским военным кораблем. Не прошло месяца как полиция задержала "армию" Балоги, которая готовила силовой переворот в пользу россии в Мукачевском горсовете. И вот снова Виктор Иванович попал в новый скандал. Фракция его именной партии в Закарпатском облсовете самораспустилась. После ОПЗЖ", – написал Голобуцкий.

Он отметил, что попытка Балоги взять под контроль местную фракцию "За Майбутне" для возобновления своего влияния не удалась.

"Чтобы хоть как-то избежать уголовной ответственности за опзжшеное прошлое, нардеп попытался создать новую фракцию. Он даже приобрел у Игоря Палицы закарпатскую организацию партии "За Майбутне". Только вот местному "За майбах!" о том, что их купили, никто не сказал. Понятно, что при попытке оседлать депутатов "За Майбутне" и создать ручную фракцию в облсовете, Балоге было рекомендовано курсировать за российским военным кораблем", — сообщил эксперт.

По мнению Голобуцкого, эти события в Закарпатском облсовете означают завершение "эпохи Балог".

"Все политсилы Закарпатья в облсовете объединились и абсолютным большинством внесли изменения в регламент работы облсовета, минимизировав влияние руководителей местных организаций политических партий. Так бесславно и тускло пошла эпоха Балог – когда-то хозяев западного региона Украины", — подытожил эксперт.



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