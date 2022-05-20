Фракция Балоги в Закарпатском облсовете самораспустилась вслед за ОПЗЖ, — эксперт

Фракция Виктора
Балоги в Закарпатском областном совете самораспустилась следующей после ОПЗЖ.
Об этом политический эксперт Алексей Голобуцкий написал на своей странице в Facebook.
Фото: Facebook Алексей Голобуцкий
"Балога все. Его
именная фракция в Закарпатском облсовете пошла вслед за российским военным
кораблем. Не прошло месяца как полиция задержала "армию" Балоги, которая
готовила силовой переворот в пользу россии в Мукачевском горсовете. И вот снова
Виктор Иванович попал в новый скандал. Фракция его именной партии в
Закарпатском облсовете самораспустилась. После ОПЗЖ", – написал Голобуцкий.
Он отметил, что
попытка Балоги взять под контроль местную фракцию "За Майбутне" для
возобновления своего влияния не удалась.
"Чтобы хоть
как-то избежать уголовной ответственности за опзжшеное прошлое, нардеп
попытался создать новую фракцию. Он даже приобрел у Игоря Палицы закарпатскую
организацию партии "За Майбутне". Только вот местному "За майбах!" о том, что
их купили, никто не сказал. Понятно, что при попытке оседлать депутатов "За
Майбутне" и создать ручную фракцию в облсовете, Балоге было рекомендовано
курсировать за российским военным кораблем", — сообщил эксперт.
По мнению
Голобуцкого, эти события в Закарпатском облсовете означают завершение "эпохи
Балог".
"Все политсилы
Закарпатья в облсовете объединились и абсолютным большинством внесли изменения
в регламент работы облсовета, минимизировав влияние руководителей местных
организаций политических партий. Так бесславно и тускло пошла эпоха Балог –
когда-то хозяев западного региона Украины", — подытожил эксперт.
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