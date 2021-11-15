Это нарушение Конституции и прав человека - Наталья Королевская об обязательной вакцинации



















Народный депутат от партии ОПЗЖ Наталья Королевская высказала свое мнение об обязательной вакцинации и заявила, что отправлять сотрудников во время карантина в неоплачиваемый отпуск — это нарушение Конституции. Об этом она рассказала в эфире телеканала "Перший Незалежний".

Наталья Королевская. Фото - Фейсбук

"Мы переживем очень сложное и тяжелое время. Не допускать человека к работе и отправлять его в неоплачиваемый отпуск без согласия сторон – это нарушение трудового законодательства. Это нарушение Конституции и прав человека", — подчеркнула Королевская.

Нардеп назвала тотальным непрофессионализмом всё то, что сейчас происходит в стране с вакцинацией.

"Пункты вакцинации должны были быть развернуты как минимум полгода назад, должна была пройти правильная информационная кампания. Я полностью поддерживаю профсоюзы в том, что они обратились к власти и попросили, чтобы дали еще хотя бы неделю людям, чтобы успеть провакцинироваться, кто хочет. Право каждого человека принимать решения – недопустимо делать принудительную вакцинацию. Обеспечьте средствами индивидуальной защиты, не допускайте скопления людей, но не проводите принудительную вакцинацию, не лишайте права человека на работу и возможности прокормить свою семью. Поэтому всему, что сегодня происходит, один диагноз: тотальный непрофессионализм", — отметила народная избранница.

Королевская считает, что власти провалили весну и лето и не смогли защитить людей, а сейчас их же пытаются сделать виноватыми и лишают права быть на рабочем месте и получать свою зарплату.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что народный депутат Украины от ОПЗЖ Наталья Королевская считает, что власть должна прекратить политический накал и дать свободу Медведчуку. По ее словам, сейчас нужно направить все силы на выход Украины из кризиса.

Также издание "Комментарии" сообщало о том, что после того, как Украина перешла в "желтую" зону, вводится обязательная вакцинация от COVID-19 для работников учебных заведений, министерств, органов власти и местных государственных администраций. Учебные заведения, где менее 80% сотрудников вакцинированы, переходят на дистанционное обучение.

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