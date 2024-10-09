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Есть четкие расчеты: почему власть заинтересована в выборах до окончания войны

В условиях войны провести выборы будет очень сложно

9 октября 2024, 22:11
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Марьян Ощановский

Украинские власти могут быть заинтересованы в запуске избирательного процесса до завершения активных боевых действий, заявил политолог Алексей Кошель.

Есть четкие расчеты: почему власть заинтересована в выборах до окончания войны

В Украине пока не запланированы выборы. Фото из открытых источников

"Ключевая причина заключается в том, чтобы устранить не сформировавшиеся политические силы военных от активного участия в избирательной кампании. Власти заинтересованы, чтобы участниками выборов не были политические партии из среды военных. Действующие власти прекрасно помнят феномен "Народного фронта" в 2014 году. На старте кампании рейтинг партии находился в пределах 6-8%. Через два месяца "Народный фронт" набрал более 20% благодаря авторитету комбатов, включенных в избирательный список партии. То есть, желание провести выборы до завершения войны может быть продиктовано стремлением политиков, возглавляющих страну, остаться на своих должностях и не допустить к власти партии военных", — подчеркнул Алексей Кошель.

По его мнению, до завершения активной фазы боевых действий в Украине невозможно провести выборы.

"По состоянию на сегодняшний день просто абсурдно говорить о возможности проведения избирательной кампании в Покровске или даже Запорожье. От окончания войны до голосования должно пройти не менее полугода. Это время нужно хотя бы для приведения в порядок государственного реестра избирателей", — отметил политолог.

По словам эксперта, невозможно думать о выборах в условиях войны, если около 7,5 миллионов граждан Украины находятся за границей, около 6-7 миллионов – внутри-перемещенные лица, а сотни тысяч мужчин не пойдут на избирательные участки из-за страха быть мобилизованными.

"При таких условиях в выборах примут участие менее 10 миллионов граждан, в связи с чем возникнут вопросы легитимности новоизбранной власти", — добавил он.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=g3a5YKc4R1M&t=197s
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