Эксперты назвали достижения и провалы Кабинета министров за 2021 год

Эксперты издания Фокус в ежегодном опросе подвели итоги деятельности Кабинета министров за 2021 год и оценили работу министров. В целом, несмотря на постоянные изменения в составе правительства, средняя оценка деятельности Кабинета министров по сравнению с прошлым годом несколько выросла и составляет 5,4 балла вместо 5 в 2020 году. Издание отмечает, что это стало возможным благодаря стабильным ведомствам, которые все еще держат марку. Передает портал "Dsnews".

Кабинет министров. Фото: из открытых источников

Среди таких эксперты назвали министра цифровой трансформации Михаила Федорова, главу МИДа Дмитрия Кулебу и министра развития общин и территорий Алексея Чернышева.



Так, среди главных достижений указанных руководителей ведомств эксперты издания отметили быстрое внедрение Минцифрой сертификатов о вакцинации, взвешенной бюджетной политике и эффективном управлении госдолгом от Министерства финансов, активной работе МИД в сфере развития украино-американских отношений и инициативе "Крымской платформы", в частности. Также эксперты отметили работу главы Минрегиона Алексея Чернышева по цифровизации административных услуг в сфере строительства, что позволило снизить уровень коррупции, и роль министерства в налаживании отношений между региональными и центральными властями, в частности, в вопросах координации общения мэров и Офиса президента.



Среди аутсайдеров – министр по делам ветеранов Юлия Лапутина, министр энергетики герман Галущенко, министр образования и науки Сергей Шкарлет и министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Оценивали эффективность работы министров (и их предшественников) профильные эксперты по 10-балльной шкале путем суммирования выставленных баллов и разделения их на количество принявших участие в опросе экспертов с последующим определением среднего арифметического.



Как известно, издание проводит ежегодный опрос экспертов по поводу деятельности Кабинета министров и руководителей ведомств с оценкой их работы.



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