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Эксперт назвал самый громкий провал власти

По словам политического эксперта Сергея Белашко, президент Украины допускает много ошибок в последнее время

сегодня, 08:35
Автор:

Кириєнко Анна

Политический эксперт Сергей Белашко сообщил, что, по его мнению, является самым большим провалом украинской власти. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Эксперт назвал самый громкий провал власти

Что стало самой большой ошибкой правления Владимира Зеленского - политолог. Фото: РБК

Специалист считает настоящим "политическим самоубийством" запрет на работу украинских телеканалов.

Сергей Белашко отметил, что в последнее время провалов у президента Украины становится все больше. Среди них попытки подчинить себе Конституционный суд, санкции против Китая, назначение глав обладминистраций. Однако блокировка каналов — громкий скандал, который просто так не обойдется Владимиру Зеленскому.

Кроме того, политический эксперт отметил, что на уровень доверия к президенту Украины и партии "Слуга народа" негативно влияют конкуренция Ахметова и Коломойского на всех площадках госуправления и ослабление отношений с европейскими партнерами.

Напомним, что ранее Президент Украины Владимир Зеленский ввел ряд санкций против украинских телеканалов "NewsOne", "112 Украина", "ZIK", которые номинально принадлежат Тарасу Козаку, а реально Виктору Медведчуку — народному депутату партии ОПЗЖ и куму российского президента.

Ранее сообщалось, что следующим человеком, который получит ряд санкций, может стать Анатолий Шарий. По непроверенной информации, против Шария планируют ввести санкции за "сотрудничество с Российской Федерацией, непризнанными республиками". Подробности читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что народный депутат от партии "Слуга народа" Максим Павлюк задекларировал почти два миллиона гривен как выигрыш в лотерею. Откуда у мужчины такие деньги, читайте здесь.


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Источник: https://m.facebook.com/belashko/posts/3650474291656429
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